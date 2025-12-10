Napoli: tutti i precedenti tra gli azzurri e il Benfica

Sono quattro i precedenti tra Napoli e Benfica, di cui 2 in Champions League e 2 in Coppa Uefa. Il bilancio totale è di 3 vittorie e 1 sconfitta per gli azzurri con 9 reti realizzate e 7 subite. La prima sfida è in Coppa Uefa nella stagione 2008-’09 con gli azzurri che vinsero 3-2 nel match di andata del primo turno al «San Paolo».

I partenopei hanno un bilancio positivo in campo europeo contro le formazioni portoghesi a partire dalla doppia sfida contro il Porto nella stagione 1974-’75 in Coppa Uefa. Gli azzurri in totale hanno vinto 10 gare, ne hanno pareggiate 3 e ne hanno perse 2, realizzando in totale 22 reti e subendone 14. In trasferta gli azzurri in Portogallo hanno vinto 3 partite contro Benfica, Braga e Porto, ne hanno pareggiate 2 e ne hanno perse altrettante.

La prima storica vittoria in Portogallo è del 5 novembre 1974 per il ritorno dei sedicesimi di finale di Coppa Uefa contro il Porto. Gli azzurri guidati in panchina da Luis Vinicio e dall’allenatore in seconda Alberto Delfrati avevano già vinto nel match d’andata a Fuorigrotta con una rete al 51′ di Orlandini. Nel match di ritorno fu una partita tirata con Iuliano e compagni che vinsero grazie al goal al 77′ di Clerici. Vinicio aveva schierato Carmignani tra i pali, e si affidava alla fantasia di Canè, alle geometrie di Iuliano e ai due attaccanti Braglia e Clerici.