NewsCalcioIn Evidenza

Napoli: tutti i precedenti tra gli azzurri e il Benfica

By Emanuele Arinelli
0
Benfica-Napoli, già tre vittorie nei precedenti contro i lusitani

Factory della Comunicazione

Sono quattro i precedenti tra Napoli e Benfica, di cui 2 in Champions League e 2 in Coppa Uefa. Il bilancio totale è di 3 vittorie e 1 sconfitta per gli azzurri con 9 reti realizzate e 7 subite. La prima sfida è in Coppa Uefa nella stagione 2008-’09 con gli azzurri che vinsero 3-2 nel match di andata del primo turno al «San Paolo».

I partenopei hanno un bilancio positivo in campo europeo contro le formazioni portoghesi a partire dalla doppia sfida contro il Porto nella stagione 1974-’75 in Coppa Uefa. Gli azzurri in totale hanno vinto 10 gare, ne hanno pareggiate 3 e ne hanno perse 2, realizzando in totale 22 reti e subendone 14. In trasferta gli azzurri in Portogallo hanno vinto 3 partite contro Benfica, Braga e Porto, ne hanno pareggiate 2 e ne hanno perse altrettante.

La prima storica vittoria in Portogallo è del 5 novembre 1974 per il ritorno dei sedicesimi di finale di Coppa Uefa contro il Porto. Gli azzurri guidati in panchina da Luis Vinicio e dall’allenatore in seconda Alberto Delfrati avevano già vinto nel match d’andata a Fuorigrotta con una rete al 51′ di Orlandini. Nel match di ritorno fu una partita tirata con Iuliano e compagni che vinsero grazie al goal al 77′ di Clerici. Vinicio aveva schierato Carmignani tra i pali, e si affidava alla fantasia di Canè, alle geometrie di Iuliano e ai due attaccanti Braglia e Clerici.

 

 

 

 

Fonte: Il Mattino

Potrebbe piacerti anche
News

Massimo Mauro su Folorunsho: “È stato davvero sgradevole, è stata una violenza…

News

“Il Milan potrebbe prendere Lucca con un diritto di riscatto”

News

Frustalupi: “McTominay è più potente, Hamsik aveva più classe”

News

Neres, ritorno al passato!

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.