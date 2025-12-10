Mourinho: “McTominay mi deve solo di averlo fatto esordire, errore farlo andare via allo United. Rivalità con Conte? Non c’è”

Josè Mourinho ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Prime Video.

Factory della Comunicazione

A seguire le sue parole:

“Penso che l’unica cosa che Scott mi deve è che io ho lasciato in panchina Pogba per farlo giocare. Sono quello che lo ha fatto esordire, tutto qui, poi tutto il resto è merito suo. Quando si è allenato con la prima squadra per la prima volta non è andato li a passeggiare ma per rimanere. Farlo andare via per lo United èstato un gigante errore. Rivalità con Conte? No, vale per voi giornalisti. Non è che siamo stati tanto tempo in Italia insieme. Penso che sia un allenatore straordinario. Come persona… non lo conosco a sufficienza per giudicare se sia una bravissima persona o un idiota totale. Non ho questo rapporto con Antonio per dirlo. Come allenatore è fantastico, secondo me. Il Napoli è più forte di noi e individualmente e come squadra. Ha un potenziale diverso dal nostro. Se facciamo undici uomini contro undici uomini, perdiamo. Nei singoli, dico. Dobbiamo essere squadra”.