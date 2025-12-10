Mercato – Palestra non è seguito solo dal Napoli, ma per gennaio sarà improbabile una sua cessione

Il mercato calcistico invernale aprirà le su porte a breve, ma già per il Napoli si fanno nomi che sono seguiti da un pò. Tuttosport scrive in merito all’interesse del club partenopeo per Marco Palestra, terzino dell’Atalanta, in prestito al Cagliari. “Grande interesse della Juventus per l’esterno destro classe 2005. In estate l’Atalanta aveva sparato alto (25 milioni) per mettere il veto alla cessione. La sensazione è che la valutazione nei prossimi mesi possa impennarsi. Palestra, è seguito con attenzione pure da Napoli, Inter e club inglesi in vista della prossima stagione. Complicato, infatti, se non improbabile che possa spostarsi già gennaio”.