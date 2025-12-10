NewsCalcioMercato

Mercato – Palestra non è seguito solo dal Napoli, ma per gennaio sarà improbabile una sua cessione

By Emilia Verde
0

Il mercato calcistico invernale aprirà le su porte a breve, ma già per il Napoli si fanno nomi che sono seguiti da un pò. Tuttosport scrive in merito all’interesse del club partenopeo per Marco Palestra, terzino dell’Atalanta, in prestito al Cagliari. “Grande interesse della Juventus per l’esterno destro classe 2005. In estate l’Atalanta aveva sparato alto (25 milioni) per mettere il veto alla cessione. La sensazione è che la valutazione nei prossimi mesi possa impennarsi. Palestra, è seguito con attenzione pure da Napoli, Inter e club inglesi in vista della prossima stagione. Complicato, infatti, se non improbabile che possa spostarsi già gennaio”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Calcio

CdS – Nel 2008 c’era il Napoli di Hamsik, Cannavaro,…

News

Il Benfica ha due giorni di riposo in più, ma Conte non ha dubbi: “Veniamo a…

News

Champions League – Il Napoli ambisce alla prima vittoria in trasferta

News

Settore Giovanile del Napoli: formare le stelle di domani

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.