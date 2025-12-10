Massimo Mauro su Folorunsho: “È stato davvero sgradevole, è stata una violenza per tutti”
Massimo Mauro, ex calciatore è intervenuto ai microfoni della gazzetta. Le sue parole:
Massimo Mauro, che idea si è fatto di questa vicenda?
“Vedere quello che abbiamo visto è stato come averlo sentito per quante volte lo ha ripetuto. È stato davvero sgradevole, è stata una violenza per tutti, non solo per la mamma di Hermoso. Già è difficile digerire certe parole dette una volta, la reiterazione è stata veramente insopportabile. Come è assurdo il protocollo del Var, trovo assurdo che non si possa punire una cosa così”.
Si aspettava la prova tv?
“Non sapevo che fosse limitata alla blasfemia. E questo fa emergere un mondo del calcio ancora maschilista, è urgente cambiare la mentalità, non tanto dei giocatori, quanto di chi scrive le regole. Ma non è per niente facile e questo rende tutto insopportabile”.
Che cosa si augura ora?
“Servono gesti concreti. Il giocatore del Cagliari per me dovrebbe andare a casa di Hermoso a chiedere scusa, investirci del tempo, metterci attenzione. Non basta un post sui social. O lo vedrei bene nelle scuole di Cagliari a commentare il suo errore. E ovviamente cambiamo in fretta questo codice”.