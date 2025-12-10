NewsCalcioIn Evidenza

Massimo Mauro su Folorunsho: “È stato davvero sgradevole, è stata una violenza per tutti”

By Emanuele Arinelli
0

Massimo Mauro, ex calciatore è intervenuto ai microfoni della gazzetta. Le sue parole:

 

Factory della Comunicazione

Massimo Mauro, che idea si è fatto di questa vicenda?
“Vedere quello che abbiamo visto è stato come averlo sentito per quante volte lo ha ripetuto. È stato davvero sgradevole, è stata una violenza per tutti, non solo per la mamma di Hermoso. Già è difficile digerire certe parole dette una volta, la reiterazione è stata veramente insopportabile. Come è assurdo il protocollo del Var, trovo assurdo che non si possa punire una cosa così”.
Si aspettava la prova tv?
“Non sapevo che fosse limitata alla blasfemia. E questo fa emergere un mondo del calcio ancora maschilista, è urgente cambiare la mentalità, non tanto dei giocatori, quanto di chi scrive le regole. Ma non è per niente facile e questo rende tutto insopportabile”.
 
Che cosa si augura ora?
“Servono gesti concreti. Il giocatore del Cagliari per me dovrebbe andare a casa di Hermoso a chiedere scusa, investirci del tempo, metterci attenzione. Non basta un post sui social. O lo vedrei bene nelle scuole di Cagliari a commentare il suo errore. E ovviamente cambiamo in fretta questo codice”.
Potrebbe piacerti anche
News

“Il Milan potrebbe prendere Lucca con un diritto di riscatto”

News

Frustalupi: “McTominay è più potente, Hamsik aveva più classe”

News

Neres, ritorno al passato!

News

Youth League: brutta sconfitta 3-0 degli azzurrini contro il Benfica

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.