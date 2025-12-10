Adnkronos News

Marocco, crollano 2 edifici di quattro piani a Fes: almeno 19 morti e 16 feriti

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – E’ di almeno 19 morti e 16 feriti il bilancio del crollo di due edifici a Fes, nel nord est del Marocco. Lo rende noto l’agenzia di stampa Map spiegando che i soccorritori continuano a scavare a mani nude tra le macerie dei due edifici di quattro piani ciascuno per estrarre i sopravvissuti, tra cui bambini. 

Factory della Comunicazione

Le autorità marocchine hanno avviato un’indagine giudiziaria per determinare le cause del crollo e valutare se abbiano avuto un ruolo negligenze strutturali, violazioni edilizie o carenze amministrative. 

internazionale/esteri

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Federica Pellegrini, come sta la figlia Matilde dopo il ricovero in ospedale

Adnkronos News

Unesco, la cucina italiana è ufficialmente Patrimonio culturale immateriale

Adnkronos News

Brasile, Bolsonaro verso riduzione pena: deputati approvano disegno di legge

Adnkronos News

Jubilant Sykes ucciso a coltellate, arrestato il figlio del cantante lirico nominato…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.