Lukaku: “Ci vediamo presto”. Le prime corsette a Castel Volturno

Probabile che il belga si riveda – magari per uno spezzone di partita – nella sfida con l’Udinese di domenica prossima o direttamente per gli impegni di Supercoppa Italiana

 

Ancora pochi giorni e poi saranno raggiunti i quattro mesi di assenza. Romelu Lukaku ha stretto i denti, ha lavorato senza sosta, in un periodo reso ancora più pesante dalla scomparsa del padre Roger avvenuta lo scorso settembre. Oggi il belga ha un motivo per tornare a sorridere: ha svolto un allenamento, seppur differenziato. Inquadrato dalle telecamere, ha mandato un messaggio molto positivo: “Ci vediamo presto”. A Castel Volturno gli azzurri stanno preparando la partita  col Benfica, ma è più probabile che Lukaku si riveda in campo – magari per uno spezzone di partita – per la sfida con l’Udinese di domenica prossima o direttamente per gli impegni di Supercoppa Italiana.

Il belga non ha ancora collezionato una presenza in competizioni ufficiali in questa stagione. Lo scorso 14 agosto, durante un’amichevole con l’Olympiacos, si era procurato una lesione di alto grado al retto femorale della coscia sinistra. Dopo un lungo percorso di riabilitazione e riatletizzazione, il rientro ormai è sempre più vicino.

