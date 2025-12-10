Adnkronos News

Lanzarote, 27enne padovano muore travolto da onda anomala

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Un ragazzo di 27 anni, Riccardo Rocco, di Vigonza (Padova) è morto lunedì 8 dicembre mentre si trovava sull’isola di Lanzarote, alle Canarie. Come racconta il Gazzettino di Padova, Rocco si trovava sull’isola spagnola per una vacanza all’insegna della pesca insieme a un amico veneziano, quando entrambi sono stati travolti da un’onda anomala. Entrambi soccorsi, mentre l’amico si è salvato, il 27enne padovano è spirato poco dopo all’ospedale di Arrecife. I due giovani erano arrivati alle Canarie una settimana fa e sarebbero dovuti rientrare in Italia la settimana prossima per il Natale.  

Factory della Comunicazione

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Ascolti tv, vince ‘L’altro ispettore’ su Rai1

Adnkronos News

Bini Smaghi: “Su oro di Bankitalia tempesta in un bicchiere d’acqua per…

Adnkronos News

Thailandia-Cambogia, nuova escalation: almeno 12 morti e più di 500.000 sfollati

Adnkronos News

Angelica Baraldi al pronto soccorso, incidente per l’ex gieffina: “Trauma…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.