Il Benfica ha due giorni di riposo in più, ma Conte non ha dubbi: “Veniamo a giocare con coraggio”

Stasera allo stadio Da Luz di Lisbona si affronteranno Napoli e Benfica per la Champions League. I padroni di casa rispetto agli azzurri hanno due giorni di riposo in più, ma il tecnico del Napoli, Conte, no ha dubbi e lo ha dimostrato con le sue parole in conferenza stampa. Il Corriere dello Sport scrive: “Il Benfica, invece, ha due giorni di riposo in più avendo giocato il derby di Lisbona venerdì. «Al tempo stesso veniamo con la mente sgombra da cattivi pensieri: è una partita di calcio, importante per noi e per loro e tutti vogliamo i punti, ma a noi interessa uscire a testa alta. Sì: diamo tutto, andiamo via senza recriminazioni e alla fine vedremo il risultato finale e la classifica. E se vinceranno loro, faremo i complimenti. Mi auguro che sia una bella partita, veniamo a giocare con coraggio». L’ultima volta, a Eindhoven, fu una serataccia: «Non possiamo dimenticare e cancellare ciò che è accaduto in passato: dobbiamo solo lavorare per migliorare, eliminando i difetti e accrescendo i pregi»”.

Factory della Comunicazione