NewsCalcioRassegna Stampa

Il Benfica ha due giorni di riposo in più, ma Conte non ha dubbi: “Veniamo a giocare con coraggio”

By Emilia Verde
0

Stasera allo stadio Da Luz di Lisbona si affronteranno Napoli e Benfica per la Champions League. I padroni di casa rispetto agli azzurri hanno due giorni di riposo in più, ma il tecnico del Napoli, Conte, no ha dubbi e lo ha dimostrato con le sue parole in conferenza stampa. Il Corriere dello Sport scrive: “Il Benfica, invece, ha due giorni di riposo in più avendo giocato il derby di Lisbona venerdì. «Al tempo stesso veniamo con la mente sgombra da cattivi pensieri: è una partita di calcio, importante per noi e per loro e tutti vogliamo i punti, ma a noi interessa uscire a testa alta. Sì: diamo tutto, andiamo via senza recriminazioni e alla fine vedremo il risultato finale e la classifica. E se vinceranno loro, faremo i complimenti. Mi auguro che sia una bella partita, veniamo a giocare con coraggio». L’ultima volta, a Eindhoven, fu una serataccia: «Non possiamo dimenticare e cancellare ciò che è accaduto in passato: dobbiamo solo lavorare per migliorare, eliminando i difetti e accrescendo i pregi»”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Settore Giovanile del Napoli: formare le stelle di domani

News

Benfica-Napoli, De Laurentiis non ci sarà

News

Zola: “Il Napoli ha tutte le carte in regola per riprendersi anche in…

News

Lukaku: “Ci vediamo presto”. Le prime corsette a Castel Volturno

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.