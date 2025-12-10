Gazzetta – Ecco come può cambiare il Napoli a gennaio, entrate ed uscite

Stretta per il prestito del centrocampista che non trova spazio nello United, mentre il laterale del Genoa convince in entrambe le fasi. L’attaccante a rischio cessione, potrebbe interessare a Milan e Roma.

Spesso al mercato di gennaio si associa la parola “riparazione”. Per il Napoli non potrebbe essere più vero di così, nel senso letterale del termine. Le tante assenze a centrocampo hanno costretto Antonio Conte a lavorare con gli uomini contati, a reinventarsi moduli e ruoli, con esperimenti che sono riusciti e hanno fatto riscoprire un animo combattivo e compatto a tutta la rosa. Tuttavia, la sessione invernale è un’occasione da non perdere per porre rimedio all’emergenza dovuta agli infortuni e magari applicare qualche piccolo correttivo all’organico.

MAINOO IN MEZZO

Il primo obiettivo sulla lista è Kobbie Mainoo, centrocampista classe 2005 che al Manchester United sta trovando poco spazio. Il Napoli ha già avviato i contatti con il suo entourage, che a sua volta sta spingendo con gli inglesi per una cessione in prestito. Il giocatore vuole spazio per provare a conquistare un posto ai prossimi Mondiali con l’Inghilterra e in azzurro avrebbe sicuramente più possibilità di mettersi in mostra. Nelle prossime settimane si proverà a sistemare gli ultimi dettagli, affinché l’eventuale trasferimento possa andare in porto nei primi giorni dell’anno nuovo.

NORTON-CUFFY SULLA FASCIA

Il recente ritorno alla difesa a tre, con due esterni più sollecitati, ha ridato consistenza al profilo di Brooke Norton-Cuffy del Genoa. Anche lui inglese, tra un mese compirà 22 anni. Oltre ad avere già esperienza in Serie A, gioca come laterale a tutto campo e ha un’ottima resa in entrambe le fasi, come testimonia la rete decisiva nella partita con l’Udinese. Considerando che Di Lorenzo all’occorrenza può essere impiegato anche nella linea a tre, Norton-Cuffy sarebbe un innesto sensato, specialmente se Mazzocchi dovesse lasciare il Napoli a gennaio. Ipotesi concreta, dal momento che finora ha collezionato 89 minuti e due presenze.