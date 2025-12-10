Gazzetta – Ecco come può cambiare il Napoli a gennaio, entrate ed uscite
Stretta per il prestito del centrocampista che non trova spazio nello United, mentre il laterale del Genoa convince in entrambe le fasi. L’attaccante a rischio cessione, potrebbe interessare a Milan e Roma.
Spesso al mercato di gennaio si associa la parola “riparazione”. Per il Napoli non potrebbe essere più vero di così, nel senso letterale del termine. Le tante assenze a centrocampo hanno costretto Antonio Conte a lavorare con gli uomini contati, a reinventarsi moduli e ruoli, con esperimenti che sono riusciti e hanno fatto riscoprire un animo combattivo e compatto a tutta la rosa. Tuttavia, la sessione invernale è un’occasione da non perdere per porre rimedio all’emergenza dovuta agli infortuni e magari applicare qualche piccolo correttivo all’organico.
MAINOO IN MEZZO
Il primo obiettivo sulla lista è Kobbie Mainoo, centrocampista classe 2005 che al Manchester United sta trovando poco spazio. Il Napoli ha già avviato i contatti con il suo entourage, che a sua volta sta spingendo con gli inglesi per una cessione in prestito. Il giocatore vuole spazio per provare a conquistare un posto ai prossimi Mondiali con l’Inghilterra e in azzurro avrebbe sicuramente più possibilità di mettersi in mostra. Nelle prossime settimane si proverà a sistemare gli ultimi dettagli, affinché l’eventuale trasferimento possa andare in porto nei primi giorni dell’anno nuovo.
NORTON-CUFFY SULLA FASCIA
Il recente ritorno alla difesa a tre, con due esterni più sollecitati, ha ridato consistenza al profilo di Brooke Norton-Cuffy del Genoa. Anche lui inglese, tra un mese compirà 22 anni. Oltre ad avere già esperienza in Serie A, gioca come laterale a tutto campo e ha un’ottima resa in entrambe le fasi, come testimonia la rete decisiva nella partita con l’Udinese. Considerando che Di Lorenzo all’occorrenza può essere impiegato anche nella linea a tre, Norton-Cuffy sarebbe un innesto sensato, specialmente se Mazzocchi dovesse lasciare il Napoli a gennaio. Ipotesi concreta, dal momento che finora ha collezionato 89 minuti e due presenze.
IL FUTURO DI LUCCA
Da un lato, l’imminente ritorno di Lukaku. Dall’altro, un apporto al di sotto delle aspettative. I due fattori combinati mettono in discussione la permanenza di Lorenzo Lucca, un investimento estivo da 35 milioni di euro. L’attaccante non è riuscito a distinguersi come ricambio di Hojlund e Conte, contro l’Inter, gli ha addirittura preferito Neres nel ruolo di centravanti. La rete in Coppa Italia col Cagliari non ha modificato in modo determinante il suo status. Milan e Roma sono interessate al calciatore, per rinforzare il reparto avanzato.
Fonte: Gazzetta