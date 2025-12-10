Frustalupi: “McTominay è più potente, Hamsik aveva più classe”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicolò Frustalupi, allenatore ed ex vice del Napoli. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Mister, oggi il Napoli affronta il Benfica in Champions League e lei fu presente al ritorno nel lontano 2011 contro il Manchester City, giù all’ora c’era l’idea di poter compiere l’impresa?

“Sicuramente era una partita sentitissima, perché come hai detto tu il Napoli tornava in Champions League per la prima volta dopo gli anni di Maradona. Erano davvero tantissimi anni che non si affacciava su un palcoscenico così importante. La sensazione di potercela giocare c’era, ma soprattutto c’era grande entusiasmo, attenzione, eccitazione, perché praticamente tutti i giocatori erano esordienti nella competizione, così come noi dello staff.

C’è qualcuno che oggi paragona a Scott McTominay ad Hamsik, lei vede delle similitudini tra i due ed in cosa uno è più forte dell’altro?

McTominay è più potente, Hamsik aveva più classe, nonostante ricoprano lo stesso ruolo, sono due calciatori totalmente diversi. Non mi sembrano così simili. A livello tecnico sicuramente no. McTominay ha una prestanza fisica importante, un colpo di testa devastante, un tiro molto forte. Marek era un giocatore più di classe. Il ruolo è simile, perché entrambi sono mezzali offensive che si inseriscono, ma le caratteristiche tecniche sono molto diverse.

Le chiedo un commento sulla gara di stasera, cosa prevede? Un Napoli arrembante come nelle ultime gare dopo la sosta per le nazionali o il classico Napoli dalla doppia faccia in Champions?