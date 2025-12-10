Ecco come predisporranno in campo Mou e Conte le rispettive squadre

Tutti confermati. Non è previsto alcun cambio rispetto alla Juventus nella formazione che oggi Conte lancerà in campo dal primo minuto contro il Benfica al Da Luz. Dal portiere al centravanti, gli stessi uomini che domenica hanno battuto la squadra di Spalletti al Maradona in campionato: in porta ci sarà come sempre Milinkovic-Savic; il tris di centrali sarà composto da Beukema, Rrahmani e Buongiorno; Di Lorenzo a destra a tutta fascia, Elmas confermato in mediana con McTominay e Olivera a sinistra a fare su e giù come il capitano; Neres e Lang saranno i trequartisti alle spalle di Hojlund, totem dell’attacco. La squadra ha svolto la rifinitura al centro sportivo di Castel Volturno e poi è partita da Capodichino per Lisbona intorno alle 15.30. Assenti in aereo, e di conseguenza nell’elenco dei convocati, i soliti noti: gli infortunati Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Gutierrez, Lobotka, Lukaku e Meret, nonché Marianucci e Mazzocchi, fuori dalla lista Champions. Guti potrebbe recuperare per la sfida di domenica a Udine, mentre Lobotka e Lukaku sono attesi la prossima settimana in Supercoppa a Riyadh. «Ciao a tutti, torno presto», ha detto ieri Romelu sfilando in campo, prima di cominciare il suo lavoro personalizzato. Il Napoli partirà martedì per l’Arabia Saudita e poi giovedì 18 dicembre giocherà la semifinale contro il Milan all’Awwal Park Stadium, teatro di tutte le partite. La finale è in programma lunedì 22 dicembre.

Benfica

A disposizione: 24 Soares, 9 Ivanovic, 16 Manu Silva, 21 Schjelderup, 25 Prestianni, 44 T. Araujo, 62 José Neto, 66 Wynder, 67 Rodrigo Rego, 84 Joao Rego

Indisponibili: Lukebakio, Bruma, Bah, Nuno Félix

Squalificati: –

Diffidati: Lukebakio,

Napoli

A disposizione: : 14 Contini, 25 Ferrante, 5 Juan Jesus, 21 Politano, 26 Vergara, 27 Lucca, 37 Spinazzola, 69 Ambrosino

Indisponibili: Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Gutierrez, Lobotka, Lukaku,

Meret, Marianucci (fuori lista Uefa), Mazzocchi (fuori lista Uefa)

Squalificati: –

Diffidati: Rrahmani

Fonte e grafico CdS