De Luca: “Lukaku, un valore aggiunto e se la giocherà con Hojlund”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista de “Il Mattino” Francesco De Luca: “Lukaku riporta tantissimo, e non bisogna pensare che ora c’è Hojlund che segna. Il Napoli ha bisogno di tutti. Purtroppo non ci sarà a Lisbona, ma il suo “torno presto” fa ben sperare. È un grande valore aggiunto, e ora se la giocherà con Hojlund. Mi incuriosisce la rivalità tra Mourinho e Conte, che spesso è andata oltre qualche normale diverbio di campo. Sono due grandi personaggi, soprattutto dal punto di vista mediatico. Il portoghese spesso va serenamente fuori le riga, e anzi spesso supera i confini del buon senso e dell’educazione. Oggi è meno arrogante di un tempo, forse per un discorso di età. Conte attualmente è un allenatore di straordinaria importanza, e onore a De Laurentiis che lo ha scelto. Il Napoli è tornato a vincere ed è pronto a dare una risposta anche in trasferta Champions League. Nelle ultime cinque partite ha dato delle risposte importanti, anche se c’è questa zavorra degli infortuni che sembra però non abbattere questa squadra”.

