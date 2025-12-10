De Laurentiis-Conte, asse d’acciaio. Un segnale arriva anche dalla gara di stasera

Il Napoli ed il Benfica si affronteranno stasera in Portogallo, per la gara di Champions League, ma il presidente De Laurentiis non accompagnerà la squadra in trasferta. Il Mattino scrive: “Ma a Lisbona no: lascerà il suo tecnico per conto suo. Assieme a Oriali, Stellini e al resto del suo cerchio magico. Il patron ha fatto quello che doveva fare: si è messo al fianco del tecnico subito dopo le minacce di Conte nel dopo Bologna e ha mandato il messaggio che serviva all’ambiente e alla squadra. Un asse d’acciaio, una unione straordinaria, unica, mai vista prima d’ora tra il presidente del Napoli e un suo tecnico. Tutte le lune di miele sono durate poco: questa no, sembra davvero a prova di ogni tipo di insidia. E anche la sua assenza qui in Portogallo è un segnale di fiducia totale. A De Laurentiis piacciono le gare internazionali anche perché sono l’occasione per vedere centri sportivi e stadi che in Italia ci sogniamo. Come per esempio il Da Luz, a pochi chilometri dall’aeroporto e a pochi passi dallo stadio dei rivali storici, quelli dello Sporting. E dove il Napoli ha giocato due volte: la prima ha segnato il ritorno in Europa degli azzurri dopo il fallimento e poi con Maurizio Sarri in panchina”.

Factory della Comunicazione