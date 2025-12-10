CdS – Nel 2008 c’era il Napoli di Hamsik, Cannavaro, Lavezzi…Lisbona, sapore romantico per gli azzurri

Il Napoli ed il Benfica si affronteranno stasera al Da Luz di Lisbona per la gara di Champions League. e per gli azzurri la città portoghese ha sempre un sapore romantico. Il Corriere dello Sport scrive: “Il Napoli non può dimenticare anche la storia: nel 2008, quando l’Europa League si chiamava ancora Coppa Uefa, la squadra di Reja, Lavezzi, Hamsik, Montervino e Paolo Cannavaro passò l’ultimo Intertoto della storia e tornò a giocare una coppa europea al Da Luz dopo il fallimento. La prima dell’era De Laurentiis: Lisbona ha sempre un sapore romantico”.

Factory della Comunicazione