Benfica-Napoli, De Laurentiis non ci sarà

Il Napoli affronterà stasera allo Stadio De Luz di Lisbona, il Benfica di Mourinho per la gara di Champions League, ma il presidente De Laurentiis non accompagnerà la squadra. Il Mattino scrive: “De Laurentiis è stato per cinque giorni al fianco di Conte. A cena subito dopo la vittoria con il Cagliari, ancora l’altra sera al galà natalizio con sponsor e il capitano Di Lorenzo. Un segnale per tutti, ammesso che ce ne fosse ancora bisogno. In mezzo, il tweet al suo condottiero. Con la C maiuscola. Ma a Lisbona no: lascerà il suo tecnico per conto suo. Assieme a Oriali, Stellini e al resto del suo cerchio magico. Il patron ha fatto quello che doveva fare: si è messo al fianco del tecnico subito dopo le minacce di Conte nel dopo Bologna e ha mandato il messaggio che serviva all’ambiente e alla squadra. Un asse d’acciaio, una unione straordinaria, unica, mai vista prima d’ora tra il presidente del Napoli e un suo tecnico. Tutte le lune di miele sono durate poco: questa no, sembra davvero a prova di ogni tipo di insidia. E anche la sua assenza qui in Portogallo è un segnale di fiducia totale”.

