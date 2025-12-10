Benfica-Napoli, Conte senza esitazioni: Olivera titolare e squadra confermata per l’assalto ai punti qualificazione

Antonio Conte arriva alla sfida di questa sera contro il Benfica con idee chiarissime. L’allenatore azzurro è intenzionato a riproporre l’undici che ha messo sotto la Juventus di Spalletti, confermando il tridente formato da Lang, Neres e Hojlund. Nella difesa a quattro ci sarà nuovamente Olivera, recentemente tornato in alto nelle preferenze del tecnico mentre si aspetta il recupero definitivo di Gutierrez.

Curiosamente, Mourinho vedrà esaudito in parte ciò che aveva sottolineato in conferenza: questo Napoli lo convince più di quello di inizio stagione, costruito attorno a De Bruyne e al 4-4-2, modulo che ora – per necessità – non è più una soluzione praticabile.

Con il Da Luz sold out, il Napoli cerca punti fondamentali per avvicinarsi ai play-off. La graduatoria è cortissima e ogni risultato può cambiare il destino del girone.