Ascolti tv, vince ‘L’altro ispettore’ su Rai1

(Adnkronos) – ‘L’altro ispettore’ chiude e vince la sfida del prime time di ieri sera 9 dicembre. La serie con protagonista Alessio Vassallo, trasmessa da Rai1, ha infatti ottenuto 2.791.000 telespettatori e il 16,7% di share. Secondo gradino del podio per Canale 5 con ‘La Notte nel Cuore’ che ha totalizzato 2.319.000 telespettatori e uno share del 14,9%. Testa a testa per il terzo posto tra il programma di Italia1 ‘Le Iene’, visto da 1.246.000 telespettatori (share del 10,5%), e ‘DiMartedì’ che ha raggiunto 1.255.000 telespettatori e il 7,7% di share.

Fuori dal podio su Rai3 ‘Amore Criminale’ ha registrato 820.000 telespettatori e il 4,6% mentre su Retequattro ‘È Sempre Cartabianca’ è stata seguita da 576.000 telespettatori pari al 4,5% di share. Su Rai2 ‘Moonfall’ ha realizzato 484.000 telespettatori (share del 2,8%) e su Tv8 ‘X Factor – Il Cammino Verso la Vittoria’ ha totalizzato 241.000 telespettatori (1,3% di share). Sul Nove ‘Only Fun – Comico Show’ è stato seguito da 471.000 telespettatori raggiungendo uno share del 2,8%.

Nell’access prime time è sempre prima ‘La Ruota della Fortuna’ su Canale5 che ha totalizzato 5.274.000 telespettatori e uno share del 24,8%). Su Rai1, invece, ‘Affari Tuoi’ ha intercettato 4.600.000 telespettatori (share del 21,5%). Sempre sulla rete ammiraglia del Servizio Pubblico ‘Cinque Minuti’ è stato seguito da 4.017.000 telespettatori (share del 20%).

