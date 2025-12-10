Adnkronos News

Alcaraz, allenamento speciale a Miami… con Ronaldo

Carlos Alcaraz e Ronaldo insieme su un campo da tennis. Allenamento speciale per il numero uno del mondo, tornato ad allenarsi dopo le vacanze per prepararsi alla nuova stagione, con gli Australian Open al via il prossimo gennaio. A Miami, dove lo spagnolo ha giocato un’esibizione, Alcaraz ha incontrato proprio l’ex attaccante brasiliano. 

I due hanno scambiato qualche pallina prima di fermarsi per una breve chiacchierata sotto rete, in cui Carlos ha anche dato qualche consiglio mimando il gesto del dritto, colpo su cui, evidentemente, Ronaldo deve ancora migliorare. Ronaldo ha inoltre regalato ad Alcaraz una maglia del Brasile autografata, che ha ringraziato abbracciando l’ex attaccante, tra le altre, di Inter e Milan. 

 

