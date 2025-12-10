A Radio Ibr Scampia – Oggi 4/a puntata di “alleniamo la mente”

In questo quarto episodio affrontiamo un tema decisivo per la crescita personale e sportiva: la capacità di scegliere.

Non sono solo tecnica, fortuna o circostanze a fare la differenza: molto più spesso è la qualità delle scelte che facciamo, in campo e nella vita.

Sono Nicola Bonfiglio, Mental Coach specializzato in soft skills, coaching sportivo e top performance. Nella prossima puntata esploriamo perché scegliere rappresenta un vero allenamento mentale: dà direzione, genera potere personale e sviluppa quella presenza che porta lucidità e decisione.

Parleremo di come ogni azione nel calcio nasce da una scelta, di come le scelte che alleniamo in campo si trasferiscono nella vita quotidiana (e viceversa), e di come il “muscolo decisionale” si possa potenziare ogni giorno attraverso piccole azioni consapevoli.

Infine, condividerò un esercizio pratico e potentissimo: La Scelta del Minuto, per diventare più chiari, presenti e responsabili… un minuto alla volta.

