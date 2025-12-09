UFFICIALE – Il 2026 al Maradona inizierà col botto! Tutte le info sui biglietti per le sfide a Verona, Parma e Sassuolo

SSC Napoli comunica che:



A partire dalle ore 12:00 di mercoledì 10 Dicembre 2025 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Hellas Verona, match che si disputerà mercoledì 7 Gennaio 2026 alle ore 18:30 allo Stadio Diego Armando Maradona.

A partire dalle ore 12:00 di venerdì 12 Dicembre 2025 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Parma, match che si disputerà mercoledì 14 Gennaio 2026 alle ore 18:30 allo Stadio Diego Armando Maradona.

A partire dalle ore 12:00 di mercoledì 17 Dicembre 2025 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Sassuolo, match che si disputerà sabato 17 Gennaio 2026 alle ore 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona.

La vendita dei biglietti per le partite di tre fasi. La prima fase (Fase 1) di vendita sarà riservata ai possessori di Fidelity Card “Fan Stadium Card”. Prima dell’apertura della fase di vendita libera (Fase 3), inoltre, i possessori della Membership Premium SSC Napoli powered by KDA3 potranno accedere ad una seconda fase di vendita prioritaria ad essi dedicata (Fase 2), per la quale il Club riserverà una specifica quota di biglietti.



Ricordiamo che la Fidelity Card può essere acquistata direttamente online al prezzo di 20€ ed è valevole per tre anni. Clicca qui per maggiori info.



La Membership Premium, invece, è disponibile online al prezzo di 75 euro e offre la possibilità di accedere a premi esclusivi ed esperienze speciali.



PREZZI

I prezzi per Napoli vs Hellas Verona e Napoli vs Parma saranno i seguenti:



Settore FASE 1 E 2 FASE 3

CURVE INFERIORI 20,00 € 25,00 €

CURVE SUPERIORI 35,00 € 40,00 €

DISTINTI INFERIORI 45,00 € 55,00 €

DISTINTI SUPERIORI 55,00 € 65,00 €

DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 65,00 € 75,00 €

TRIBUNA NISIDA 75,00 € 85,00 €

TRIBUNA POSILLIPO 90,00 € 105,00 €

TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 105,00 € 120,00 €

I prezzi per Napoli vs Sassuolo saranno i seguenti:



Settore FASE 1 E 2 FASE 3

CURVE INFERIORI 30,00 € 35,00 €

CURVE SUPERIORI 45,00 € 50,00 €

DISTINTI INFERIORI 60,00 € 70,00 €

DISTINTI SUPERIORI 80,00 € 90,00 €

DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 90,00 € 100,00 €

TRIBUNA NISIDA 95,00 € 105,00 €

TRIBUNA POSILLIPO 120,00 € 135,00 €

TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 135,00 € 150,00 €

FASI DI VENDITA

NAPOLI VS HELLAS VERONA



FASE 1 – PREVENDITA FIDELITY SSC NAPOLI – FAN STADIUM CARD



Dalle ore 12:00 di mercoledì 10 Dicembre 2025 e fino alle ore 23:59 di domenica 14 Dicembre (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento posti), i possessori di Fidelity Card “SSC Napoli Fan Stadium Card” potranno acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti in prevendita, ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 2 (Vendita Libera). I biglietti acquistati nel corso della Fase 1 dovranno necessariamente essere destinati a tifosi fidelizzati, sulle cui Fidelity Card saranno caricati i biglietti in formato digitale.



FASE 2 – MEMBERSHIP PREMIUM SSC NAPOLI POWERED BY KDA3



Dalle ore 12:00 di lunedì 15 Dicembre 2025 e fino alle ore 23:59 di mercoledì 17 Dicembre (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento dei posti disponibili), i possessori di una Membership Premium SSC Napoli avranno la possibilità di acquistare 1 biglietto in via prioritaria e ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 3 (Vendita Libera), nei limiti dei posti messi a tal fine a disposizione dal club. Potranno accedere alla fase di precedenza per l’acquisto di un biglietto tutti i Member che abbiano sottoscritto la Membership Premium entro e non oltre le ore 23:59 di venerdì 12 Dicembre 2025. I Member dovranno utilizzare il numero della propria membership, disponibile nella sezione “Il mio Profilo” all’interno dell’area riservata, per poter accedere alla fase di vendita dedicata. Nel corso della fase 2, il biglietto potrà essere acquistato dai Member esclusivamente online e potrà essere caricato in formato digitale sulla Fidelity Card “Fan Stadium Card”, qualora l’acquirente ne fosse in possesso, oppure sul wallet del proprio smartphone utilizzando la modalità di acquisto Passbook.



FASE 3 – VENDITA LIBERA



In caso di disponibilità residua di biglietti al termine della Fase 1 e salvo diverse prescrizioni da parte delle competenti autorità, la fase di vendita libera avrà inizio alle ore 12:00 di giovedì 18 Dicembre 2025 e terminerà ad esaurimento posti (ovvero, in ogni caso, al fischio di inizio della Partita). Ogni tifoso potrà acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti, utilizzando la modalità di acquisto Passbook che prevede il caricamento del titolo sul wallet del proprio smartphone. Allo stesso tempo il biglietto potrà essere emesso in formato cartaceo se l’acquisto avverrà presso uno dei punti vendita abilitati. Clicca qui per consultare l’elenco.



Per maggiori info sulla modalità Passbook consultare questo link



NAPOLI VS PARMA



FASE 1 – PREVENDITA FIDELITY SSC NAPOLI – FAN STADIUM CARD



Dalle ore 12:00 di venerdì 12 Dicembre 2025 e fino alle ore 23:59 di lunedì 15 Dicembre (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento posti), i possessori di Fidelity Card “SSC Napoli Fan Stadium Card” potranno acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti in prevendita, ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 2 (Vendita Libera). I biglietti acquistati nel corso della Fase 1 dovranno necessariamente essere destinati a tifosi fidelizzati, sulle cui Fidelity Card saranno caricati i biglietti in formato digitale.



FASE 2 – MEMBERSHIP PREMIUM SSC NAPOLI POWERED BY KDA3



Dalle ore 12:00 di martedì 16 Dicembre 2025 e fino alle ore 23:59 di giovedì 18 Dicembre (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento dei posti disponibili), i possessori di una Membership Premium SSC Napoli avranno la possibilità di acquistare 1 biglietto in via prioritaria e ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 3 (Vendita Libera), nei limiti dei posti messi a tal fine a disposizione dal club. Potranno accedere alla fase di precedenza per l’acquisto di un biglietto tutti i Member che abbiano sottoscritto la Membership Premium entro e non oltre le ore 23:59 di domenica 14 Dicembre 2025. I Member dovranno utilizzare il numero della propria membership, disponibile nella sezione “Il mio Profilo” all’interno dell’area riservata, per poter accedere alla fase di vendita dedicata. Nel corso della fase 2, il biglietto potrà essere acquistato dai Member esclusivamente online e potrà essere caricato in formato digitale sulla Fidelity Card “Fan Stadium Card”, qualora l’acquirente ne fosse in possesso, oppure sul wallet del proprio smartphone utilizzando la modalità di acquisto Passbook.



FASE 3 – VENDITA LIBERA



In caso di disponibilità residua di biglietti al termine della Fase 1 e salvo diverse prescrizioni da parte delle competenti autorità, la fase di vendita libera avrà inizio alle ore 12:00 di venerdì 19 Dicembre 2025 e terminerà ad esaurimento posti (ovvero, in ogni caso, al fischio di inizio della Partita). Ogni tifoso potrà acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti, utilizzando la modalità di acquisto Passbook che prevede il caricamento del titolo sul wallet del proprio smartphone. Allo stesso tempo il biglietto potrà essere emesso in formato cartaceo se l’acquisto avverrà presso uno dei punti vendita abilitati. Clicca qui per consultare l’elenco.



Per maggiori info sulla modalità Passbook consultare questo link



NAPOLI VS SASSUOLO



FASE 1 – PREVENDITA FIDELITY SSC NAPOLI – FAN STADIUM CARD



Dalle ore 12:00 di mercoledì 17 Dicembre 2025 e fino alle ore 23:59 di domenica 21 Dicembre (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento posti), i possessori di Fidelity Card “SSC Napoli Fan Stadium Card” potranno acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti in prevendita, ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 2 (Vendita Libera). I biglietti acquistati nel corso della Fase 1 dovranno necessariamente essere destinati a tifosi fidelizzati, sulle cui Fidelity Card saranno caricati i biglietti in formato digitale.



FASE 2 – MEMBERSHIP PREMIUM SSC NAPOLI POWERED BY KDA3



Dalle ore 12:00 di lunedì 22 Dicembre 2025 e fino alle ore 23:59 di martedì 23 Dicembre (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento dei posti disponibili), i possessori di una Membership Premium SSC Napoli avranno la possibilità di acquistare 1 biglietto in via prioritaria e ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 3 (Vendita Libera), nei limiti dei posti messi a tal fine a disposizione dal club. Potranno accedere alla fase di precedenza per l’acquisto di un biglietto tutti i Member che abbiano sottoscritto la Membership Premium entro e non oltre le ore 23:59 di venerdì 19 Dicembre 2025. I Member dovranno utilizzare il numero della propria membership, disponibile nella sezione “Il mio Profilo” all’interno dell’area riservata, per poter accedere alla fase di vendita dedicata. Nel corso della fase 2, il biglietto potrà essere acquistato dai Member esclusivamente online e potrà essere caricato in formato digitale sulla Fidelity Card “Fan Stadium Card”, qualora l’acquirente ne fosse in possesso, oppure sul wallet del proprio smartphone utilizzando la modalità di acquisto Passbook.



FASE 3 – VENDITA LIBERA



In caso di disponibilità residua di biglietti al termine della Fase 1 e salvo diverse prescrizioni da parte delle competenti autorità, la fase di vendita libera avrà inizio alle ore 12:00 di mercoledì 24 Dicembre 2025 e terminerà ad esaurimento posti (ovvero, in ogni caso, al fischio di inizio della Partita). Ogni tifoso potrà acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti, utilizzando la modalità di acquisto Passbook che prevede il caricamento del titolo sul wallet del proprio smartphone. Allo stesso tempo il biglietto potrà essere emesso in formato cartaceo se l’acquisto avverrà presso uno dei punti vendita abilitati. Clicca qui per consultare l’elenco.



Per maggiori info sulla modalità Passbook consultare questo link



MODALITÀ DI VENDITA

I biglietti potranno essere acquistati:



ONLINE

FASE 1 E 2

Il titolo di ingresso sarà caricato, in modalità digitale, sulla Fidelity Card (Fan Stadium Card);



FASE 3

Acquisto in modalità Passbook, che prevede il caricamento del titolo sul proprio wallet (non è necessario essere titolari di Fidelity Card).



PUNTO VENDITA

FASE 1 E 2

Il titolo di ingresso sarà caricato, in modalità digitale, sulla Fidelity Card (Fan Stadium Card).



FASE 2

Il biglietto sarà emesso in formato cartaceo – stampa termica (non è necessario essere titolari di Fidelity Card).



In nessun caso sarà consentito il cambio utilizzatore.



Si raccomanda di non acquistare i tagliandi in circuiti o canali web diversi da quelli ufficiali e indicati in questo comunicato. La SSC Napoli non risponde di eventuali frodi subite a seguito di acquisti effettuati al di fuori dei canali autorizzati. Inoltre, ogni abuso e/o utilizzo fraudolento dei biglietti sarà punito ai termini di legge



In attesa delle decisioni delle Autorità Competenti, la vendita dei biglietti potrebbe essere soggetta a limitazioni territoriali.



INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ACQUISTO DI TITOLI DIGITALI (CARICATI SU FIDELITY CARD)

Con il caricamento del titolo in modalità digitale sulla fidelity card, l’acquirente riceverà via mail (se acquistato sul Sito Sport.ticketone.it o https://sscnapoli.ticketone.it/catalog), ovvero direttamente dal personale del punto vendita abilitato presso il quale sia eseguito l’acquisto, un tagliando/segnaposto.



Per accedere allo Stadio sarà indispensabile portare con sé la propria fidelity card, il tagliando/segnaposto e un documento di riconoscimento valido, che dovranno essere esibiti ad ogni richiesta del personale di controllo presente allo stadio.



Si precisa che il tagliando/segnaposto non costituisce, di per sé, valido titolo di accesso allo stadio.



Sarà sempre possibile stampare il tagliando/segnaposto dal link: https://sport.ticketone.it/post-order.



PROMOZIONI PER NAPOLI VS HELLAS VERONA

VENDITA PER TIFOSI CON DISABILITÀ PER NAPOLI VS HELLAS VERONA



I posti riservati ai tifosi con disabilità saranno prenotabili (fino ad esaurimento dei posti disponibili) a partire dalle ore 12:00 di giovedì 18 Dicembre 2025, previa registrazione attraverso la procedura presente al seguente link: https://sscnapoli.it/regolamento-accesso-tifosi-con-disabilita/



VENDITA PER LE FAMIGLIE (TRIBUNA FAMILY) PER NAPOLI VS HELLAS VERONA



I posti riservati alle famiglie (Tribuna Family) saranno acquistabili (fino ad esaurimento dei posti disponibili) a partire dalle ore 12:00 di giovedì 18 Dicembre 2025, presso i punti vendita abilitati (clicca qui per consultare l’elenco) e previa esibizione della documentazione indicata al seguente link https://sscnapoli.it/tribuna-family/. L’inizio della vendita della Tribuna Family è previsto nella Fase 2, pertanto non sarà necessario nessun obbligo di tessera fidelity.



Questi i prezzi della Tribuna Family:



Adulti € 14,00

Under 12 € 10,00

PROMOZIONI PER NAPOLI VS PARMA

VENDITA PER TIFOSI CON DISABILITÀ PER NAPOLI VS PARMA



I posti riservati ai tifosi con disabilità saranno prenotabili (fino ad esaurimento dei posti disponibili) a partire dalle ore 12:00 di venerdì 19 Dicembre 2025, previa registrazione attraverso la procedura presente al seguente link: https://sscnapoli.it/regolamento-accesso-tifosi-con-disabilita/



VENDITA PER LE FAMIGLIE (TRIBUNA FAMILY) PER NAPOLI VS PARMA



I posti riservati alle famiglie (Tribuna Family) saranno acquistabili (fino ad esaurimento dei posti disponibili) a partire dalle ore 12:00 di venerdì 19 Dicembre 2025, presso i punti vendita abilitati (clicca qui per consultare l’elenco) e previa esibizione della documentazione indicata al seguente link https://sscnapoli.it/tribuna-family/. L’inizio della vendita della Tribuna Family è previsto nella Fase 2, pertanto non sarà necessario nessun obbligo di tessera fidelity.



Questi i prezzi della Tribuna Family:



Adulti € 14,00

Under 12 € 10,00

PROMOZIONI PER NAPOLI VS SASSUOLO

VENDITA PER TIFOSI CON DISABILITÀ PER NAPOLI VS SASSUOLO



I posti riservati ai tifosi con disabilità saranno prenotabili (fino ad esaurimento dei posti disponibili) a partire dalle ore 12:00 di mercoledì 24 Dicembre 2025, previa registrazione attraverso la procedura presente al seguente link: https://sscnapoli.it/regolamento-accesso-tifosi-con-disabilita/



VENDITA PER LE FAMIGLIE (TRIBUNA FAMILY) PER NAPOLI VS SASSUOLO



I posti riservati alle famiglie (Tribuna Family) saranno acquistabili (fino ad esaurimento dei posti disponibili) a partire dalle ore 12:00 di mercoledì 24 Dicembre 2025, presso i punti vendita abilitati (clicca qui per consultare l’elenco) e previa esibizione della documentazione indicata al seguente link https://sscnapoli.it/tribuna-family/. L’inizio della vendita della Tribuna Family è previsto nella Fase 2, pertanto non sarà necessario nessun obbligo di tessera fidelity.



Questi i prezzi della Tribuna Family:



Adulti € 14,00

Under 12 € 10,00

INFORMAZIONI GENERALI

L’accesso allo Stadio dovrà avvenire in maniera ordinata, nel rispetto delle istruzioni impartite dalla SSC Napoli tramite il proprio personale, al fine di evitare assembramenti.



Al termine della gara, al fine di non creare assembramenti, il deflusso sarà contingentato e regolato dal personale di sicurezza. Pertanto, si invita il pubblico a restare al proprio posto ed attendere le indicazioni degli steward per l’uscita.



La non osservanza dei protocolli può comportare sanzioni da parte delle autorità competenti.



La titolarità di un titolo di accesso allo Stadio Maradona comporta automaticamente l’accettazione del Regolamento d’uso dello Stadio e del Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche della S.S.C. Napoli S.p.A. (‘Codice di Condotta’), entrambi consultabili sul sito ufficiale sscnapoli.it.



Il Codice di Condotta contempla tutte le condotte ritenute rilevanti ai fini dell’applicazione di eventuali sanzioni da parte della SSC Napoli, le varie tipologie di sanzioni nonché le relative procedure di applicazione.



La SSC Napoli ricorda ai propri tifosi di prendere visione e di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni del Codice di Condotta e del Regolamento d’uso dello Stadio.



Lo Stadio Maradona è dotato di un sistema di videosorveglianza all’avanguardia in grado di indentificare gli autori delle violazioni del Regolamento d’uso dello Stadio e del Codice di Condotta.



La SSC Napoli condanna qualunque comportamento violento, anche verbale, e ogni condotta che direttamente o indirettamente comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori o, più in generale, che la SSC Napoli ritenga non rappresentativi della propria tradizione e della propria identità sportiva.

