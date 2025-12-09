Adnkronos News

Trasporti, Lucente (Regione Lombardia): “Info point aggiorna utenza su avanzamento lavori”

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – “Regione Lombardia ha investito 1,7 milioni di euro per l’acquisto di nuovi treni.  

Factory della Comunicazione

Gestisce inoltre 360 chilometri di ferrovia con Ferrovie Nord e 125 stazioni gestite dalla stessa società, sulle quali ha siglato un contratto di servizio da 2 miliardi di euro. Questi fondi vengono impiegati concretamente in cantieri e altri interventi. È quindi corretto fornire informazioni sull’avanzamento dei lavori e garantire un punto di riferimento nella stazione più importante, quella di Cadorna”. Così Franco Lucente, assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia, commenta l’inaugurazione, oggi alla stazione di Milano Cadorna, dell’Info point Cantieri di Ferrovienord – Gruppo Fnm, pensato per offrire al pubblico informazioni sulle attività di manutenzione e sviluppo della rete lombarda. 

“Non sempre nelle stazioni sono presenti punti informativi riguardanti la cantierizzazione della rete ferroviaria e delle stazioni stesse – aggiunge l’assessore – di conseguenza un cittadino può percepire ritardi o disagi senza comprenderne le cause. Per questo – conclude – è importante fornire informazioni corrette attraverso un punto informativo fondamentale”. 

economia

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Aou delle Marche si conferma in testa alla classifica del Pne Agenas

Adnkronos News

Veneto: Stefani accelera su Giunta, in arrivo Bitonci dal governo e tecnico Fdi a…

Adnkronos News

Trasporti, Caradonna (Fnm): “Info point Cantieri ci avvicina a richieste…

Adnkronos News

Trasporti, Rossetti (Ferrovienord): “Info point cantieri è contatto diretto con…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.