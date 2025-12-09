Tra vecchie scintille e nuove sfide: Mou ritrova il Napoli

Il rapporto con l’universo Napoli, non è stato sempre pacifico per Mourinho. Durante l’epoca interista, rispose duramente a un commento di De Laurentiis che preferiva Mazzarri: «Non potrebbe permettersi il mio ingaggio». E allo stesso Mazzarri, che aveva criticato alcune sue uscite, Mou replicò con una delle sue classiche stoccate, ricordando che il collega non avesse mai vinto nulla di rilevante.

Da allora sono passati anni, esoneri, nuove avventure e il ritorno in Portogallo con il Benfica. Ma domani la sfida contro il Napoli pesa comunque: è un confronto che riapre vecchi capitoli e tocca corde emotive profonde, perché quella squadra continua a portare il nome e l’eredità calcistica dell’amico Diego. E come diceva qualcuno: «Non si sa dove finisca Maradona e cominci il calcio».

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino