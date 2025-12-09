Sesso, report Pornhub: utenti giovanissimi, sale interesse per contenuti ‘Made in Italy’. Ecco categorie e fantasie più cercate

(Adnkronos) – Hanno per lo più tra i 18 e i 24 anni, si collegano dallo smartphone e cercano, in un inatteso afflato campanilistico, categorie del ‘Made in Italy’, seguite con gran distacco dalle categorie ‘milf’, ‘amatoriale italiano’, ‘hentai’ e ‘trans’. E’ il quadro degli italiani online su Pornhub, la piattaforma leader mondiale dell’intrattenimento per adulti. Il report annuale 2025 Year in Review, pubblicato oggi, raccoglie dati, abitudini di utilizzo e tendenze che hanno segnato l’anno in chiusura, evidenziando i cambiamenti culturali e sociali che influenzano la fruizione di contenuti sulla Rete.

Factory della Comunicazione

Nel 2025 l’Italia conferma una presenza significativa sulla piattaforma posizionandosi al 7° posto tra i Paesi con più traffico globale. Gli accessi avvengono principalmente da smartphone (85%), mentre il desktop rappresenta l’11% e il tablet il 2%. La durata media delle visite italiane è pari a 8 minuti e 39 secondi, un dato in lieve calo rispetto al 2024 ma comunque allineato ai trend europei. Il 27% del traffico è rappresentato dalle donne, che si collegano meno rispetto allo scorso anno, quando la quota femminile era il 29% del totale. Questo rappresenta una controtendenza significativa rispetto all’andamento globale dell’ultimo decennio: dal 2015 al 2025 la percentuale di visitatrici mondiali è infatti cresciuta dal 24% al 38%, con un incremento costante negli anni. Il 2025 è dunque il primo anno in cui in Italia si registra una leggera inflessione invece di un aumento.

In termini di età, gli italiani connessi tra i 18 e i 24 anni sono il 31%, il 26% hanno tra i 25 e i 34 anni, il 17% hanno tra i 35 e i 44 anni, il 13% tra i 45 e i 54 anni, il 9% hanno tra i 55 e i 64 anni e il 4% ha più di 65 anni. La classifica delle performer più ricercate resta dominata da nomi italiani: Martina Smeraldi, Sara Diamante e Valentina Nappi guidano il podio, seguite da Danika Mori e Priscilla Salerno. Le categorie più visualizzate nel nostro Paese sono Italian, Transgender, Anal, Lesbian e Milf. Rispetto al resto del mondo, gli italiani mostrano una forte propensione per la categoria Italian al primo posto (+1645%). Seguono, ma con uno stacco considerevole, Blowjob (+126%), Feet (+115%), Solo Male (+98%), Cuckold (+81%).

Diverse Desires ‘Lesbian’ è la categoria più vista dell’anno, seguita da ‘Transgender’, che registra una crescita del 58%. Aumentano anche ricerche come ‘lesbian scissoring’, ‘lesbian Milf’ e ‘bisexual’. Cresce l’interesse verso le categorie dedicate alle donne mature, tra cui ‘hot Milf’, ‘cougar’ e ‘mature’, che risulta la quinta categoria più vista al mondo. Le fantasie legate alla vita quotidiana guadagnano terreno: ‘professor’, ‘plumber’, ‘boss’, ‘employee’ e ‘chef’ sono tra i ruoli più ricercati. Le ricerche legate ai tradimenti aumentano complessivamente del 94%, con una forte crescita per ‘sneaky cheating’, ‘caught cheating’, ‘cuckold’ e ‘wife swap’.

La parola ‘femboy’ entra nella Top 10 dei termini più cercati al mondo e domina le ricerche nella sezione gay. Prosegue la crescita di contenuti ‘meno espliciti’: ‘Sfw Asmr’, ‘Podcast’, ‘Gaming’ e ‘Music’ sono tra le categorie che aumentano maggiormente. Chrome resta il browser più utilizzato per accedere alla piattaforma, sia su mobile (68,6%) che su desktop (56,9%). Su console, PlayStation 5 domina con il 66% del traffico, mentre in forte calo l’utilizzo di Xbox. Tra le curiosità dell’anno, cresce ulteriormente l’interesse per i personaggi dei videogiochi: tra i più cercati troviamo Tifa (Final Fantasy), Lara Croft, Chun Li, D.Va, Ada Wong, Lady Dimitrescu e 2B (NieR: Automata), insieme ai nuovi ingressi ad alta crescita come Jinx, Widowmaker, Ruby, Freya e Jett. Il tempo medio di permanenza globale è, infine, di 9 minuti e 33 secondi, con una diminuzione di 7 secondi rispetto al 2024. Le donne trascorrono in media 15 secondi in più degli uomini su ciascuna sessione. (di Silvia Mancinelli)

—

cronaca

[email protected] (Web Info)