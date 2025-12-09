RIVIVI LIVE – Neres in conferenza: “Adesso mi sento più libero e in fiducia”

Sul suo addio al Benfica: “Ho ricevuto una proposta da un’ottima squadra che gioca in un campionato forte. L’allenatore che c’era qui all’epoca non contava molto su di me e questa situazione ha un po’ facilitato il mio trasferimento”.

In merito a quello che si aspettano: “Ho spiegato ai miei compagni che qui l’atmosfera è molto forte, ma noi siamo preparati. Dobbiamo essere tranquilli e attenti. Mi aspetto un gioco molto difficile. Il Benfica è molto forte ma noi siamo venuti per conquistare i 3 punti.”

Se il suo modo di giocare è cambiato con il nuovo assetto tattico: “Si questo nuovo modo di giocare mi ha dato più libertà di attaccare e penso che la fiducia sia tornata proprio con queste ultime partite. Questo è un aspetto molto importante”.

Come agisce il Napoli in campo con lui: “Non solo con me, ma con tutti. Ancora non abbiamo fatto molti gol da palla inattiva ma è un aspetto su cui lavoriamo molto”.

Sul ritorno allo stadio da Luz: “Sono molto felice ed emozionato di ritornare qui”.

Alla vigilia della sfida di Champions League di domani sera contro il Benfica di Mourinho, David Neres, ex del club lisboeta – al fianco di mister Antonio Conte – interverrà in conferenza stampa dallo Stadio da Luz di Lisbona a partire dalle ore 20:00 (ora italiana, 19:00 ora locale).

