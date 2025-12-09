RIVIVI LIVE – Mister Conte in conferenza: “Mourinho? Il suo curriculum parla da solo. Che vinca il migliore”

Sulle sconfitte in trasferta: “Non possiamo dimenticare ciò che abbiamo fatto in passato. Abbiamo avuto due sconfitte diverse in Champions, una con il Manchester City perdendo il capitano dopo 10 minuti giocando di conseguenza in 10, ma penso che comunque ne siamo usciti a testa alta. La partita di Eindhoven non è stata una buona partita e lo sappiamo, ma non possiamo dimenticarla. Dobbiamo cercare di essere migliori sempre e uscire dal campo senza recriminazioni, poi se il Benfica dimostra di essere più forte di noi in campo gli faremo i complimenti”.

La distanza tra calcio italiano e calcio europeo: “A livello tattico il campionato italiano si sia molto europeizzato, ma la distanza rimane a livello di composizione, di rosa. Quello secondo me sarà difficile da pareggiare. Mentre sotto un punto di vista tattico l’Italia è cresciuta molto. Bisogna modernizzarsi e prendere le cose positive, cercando quella sana follia che contraddistingue il calcio europeo”.

Sui cambiamenti della squadra: “Penso che in questo momento di difficoltà, perdendo giocatori importanti, penso che sia cresciuto il senso di responsabilità da parte tutti. I nuovi arrivi hanno capito determinate dinamiche e hanno iniziato a giocare di più, favorendo la loro integrazione. C’è unione e compattezza. C’è stato un miglioramento sotto questi punti di vista.”

Cosa servirà per fare risultato: “Quello che serve è il coraggio. Veniamo qui con la voglia di fare quello per cui lavoriamo ogni giorno, a volte ci riesce meglio e altre invece ci riesce peggio. L’obiettivo però è sempre lo stesso: fare una bella partita, una partita da Napoli”.

In merito alle parole di Mourinho: “Non ci sono problemi su quello che ha detto. Ci sono delle cose oggettive, è una partita importante, loro hanno solo 3 punti in classifica e noi ne abbiamo 7. Loro vorranno vincere a tutti i costi ma anche noi abbiamo bisogno di fare punti. Che vinca il migliore.”

Sull’importanza della partita: “Nella testa della squadra non ci deve essere niente di diverso rispetto alla vigilia delle altre partite. Ogni partita ha la sua importanza, ci sarà come sempre la massima concentrazione. Dobbiamo recuperare un po’ di energie dopo domenica e sappiamo che il Benfica è una grande squadra e che lo stadio è molto caldo. Noi però ci arriviamo con la mente sgombra. Come dico sempre ai ragazzi: cerchiamo di uscirne sempre a testa alta, diamo tutto e poi vedremo quale sarà il risultato”.

Su Mourinho: “Parliamo di un grandissimo allenatore, il suo curriculum parla in maniera chiara. Sono contento di incontrarlo, sarà un piacere salutarci. Non penso che debba spiegare io chi sia Mourinho”.

Ritorna la Champions League. Dopo il successo del Maradona contro il Qarabag gli azzurri sono pronti ad affrontare il Benfica di José Mourinho. Mister Conte, in diretta dallo Stadio da Luz di Lisbona – affiancato da David Neres, ex della formazione lusitana– presenterà la sfida di domani sera.

La conferenza stampa è programmata per le ore 20:00 (ora italiana, 19:00 ora locale)

Il Napolionline vi terrà aggiornati in tempo reale su quelle che saranno le dichiarazioni del mister.

A cura di Simona Marra

