Ragazzino di 12 anni investito da ambulanza a Genova, è grave

(Adnkronos) – Un ragazzino di 12 anni è rimasto gravemente ferito questa mattina a Genova dopo essere stato investito da un’ambulanza. L’incidente è avvenuto intorno alle 7.30 in via Archimede.  

Secondo una prima ricostruzione il giovane, mentre andava a scuola, stava attraversando la strada nei pressi delle strisce pedonali quando è stato investito dal mezzo in sirena. L’impatto è stato violentissimo, il dodicenne ha riportato gravi traumi agli arti inferiori. 

Soccorso dal 118 e da un’ambulanza della Squadra Emergenze è stato intubato e portato all’ospedale pediatrico Gaslini in codice rosso. La dinamica è al vaglio della polizia locale che ha chiuso la strada per effettuare i rilievi del caso. 

