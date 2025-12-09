Piantanida: “Top e flop di Napoli-Juve? Io dico…”

Pensare che sei ore prima aveva 39 di febbre e poi entra e decide la partita con una doppietta, assurdo. Gol, assist, giocate e continuità. Credo che sarà l’uomo che terrà in vita il Milan nella corsa scudetto fino alla fine della stagione. Il secondo top è Luis Henrique , perché credo che abbia ascoltato quel 5,5 che gli avevo dato in Coppa Italia. Scherzi a parte, il ragazzo è cresciuto: è da settimane che mi dicono, da fonti vicine ad Appiano Gentile, che sta “cuocendo” come un ragù tenuto sul fuoco per mesi. Ora è pronto. In una squadra dove la stanchezza arriva per tutti, lui può essere una grande arma per l’Inter.”

“Il primo è Christian Pulisic , Pulisic ed ancora Pulisic. Lo ripeto perché ,onestamente, continuo a stupirmi del suo upgrade. È arrivato dal Chelsea con aspettative diverse, pagato 20 milioni e oggi possiamo dire che è uno degli affari più incredibili degli ultimi dieci anni, considerando il rendimento. Ogni volta che gioca, mi sembra di stare in una puntata di Tú sí que vales , fa sempre qualcosa che ti lascia a bocca aperta.

“Elmas, Olivera e Neres top di Napoli-Juve. Flop per Beukema, Spalletti e Koopmeiners. Io parto da Eljif Elmas. Nelle mie pagelle non aveva il voto più alto solo perché altri avevano segnato una doppietta, ma il suo lavoro è stato pazzesco. Ha fatto il play in un ruolo non suo, con disciplina, intelligenza e spirito. In mezza partita si è adattato. In un momento di emergenza, Conte ha trovato in lui una soluzione perfetta. Secondo me può anche ricostruirsi una carriera in quel ruolo. Il secondo top è Olivera, decisivo ma nell’ombra. Riguardate il primo gol del Napoli, la pressione nasce da lui.

Parte dall’esterno e va dritto al cuore dell’azione. È una lezione di Conte: fame, applicazione e letture perfette. Il terzo top è Neres. Lo metto più in alto di tutti, perché volevamo vedere continuità e ora la stiamo vedendo. È uno di quei giocatori che potrebbero vivere sul cuscino morbido del talento, come Leão, e invece no. Non si addormenta. Se continua così fino a fine stagione, sarà dura per tutti: Inter e Milan non hanno un giocatore con queste caratteristiche.

Nel Napoli ce n’è soltanto uno di flop, Beukema. Non per accanimento, anzi, è un ragazzo che ho sempre difeso, ma in questo momento commette qualche errore di troppo. Anche contro la Roma aveva lasciato metri a Baldanzi e Pellegrini. Domenica sul gol della Juventus è in ritardo. È in una fase “a spugna”: assorbe tanto, ma ogni tanto va strizzato. Conte gliel’avrà già fatto notare. L’ultimo flop lo do a Koopmeiners, ma non come colpevole delle sue prestazioni bensì come equivoco tattico della Juventus. Da anni viene visto come il giocatore che dovrebbe risolvere tutto, ma in realtà la squadra continua a girare a vuoto, come una macchina nel centro storico che non trova mai l’uscita. È uno dei simboli della confusione progettuale della Juventus. Però alla fine chi guida la macchina è sempre Spalletti, quindi tocca a lui sistemare l’impianto generale. Ma Koopmeiners da solo non può bastare.”