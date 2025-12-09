Padovan: “Spalletti ha ammesso la superiorità del Napoli, ma non i suoi errori”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Giancarlo Padovan: “Spalletti è stato bravo ad ammettere la superiorità del Napoli, ma non ad ammettere i suoi errori. Le sostituzioni sono difficili da spiegare. Voleva provare a vincere, e su questo non ci sono dubbi, ma la logica doveva sostenerlo e così non è stato. La sostituzione di Yldiz e l’ingresso di Kostic hanno peggiorato la situazione. Secondo me Spalletti rischia di fare come la Nazionale, ossia arrivare e peggiorare le cose invece di migliorarle. Il Napoli nonostante le assenze ha avuto un atteggiamento feroce, ha giocato benissimo. Per me Neres e Hojlund i migliori, più di McTominay. La difesa è stata impenetrabile, anche se la Juventus ha fatto poco. I cambi di Spalletti sono cervellotici e da allenatore sul viale del tramonto. Ora bisogna dire che gli acquisti del Napoli sono stati ottimi e andavano inseriti prima, Neres compreso che nuovo acquisto non è. Gli innesti rendono il Napoli la squadra da battere. Per me la rosa è superiore anche a quella dell’Inter”.

