CalcioNapoliNews

Padovan: “Spalletti ha ammesso la superiorità del Napoli, ma non i suoi errori”

By Gabriella Calabrese
0

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Giancarlo Padovan: Spalletti è stato bravo ad ammettere la superiorità del Napoli, ma non ad ammettere i suoi errori. Le sostituzioni sono difficili da spiegare. Voleva provare a vincere, e su questo non ci sono dubbi, ma la logica doveva sostenerlo e così non è stato. La sostituzione di Yldiz e l’ingresso di Kostic hanno peggiorato la situazione. Secondo me Spalletti rischia di fare come la Nazionale, ossia arrivare e peggiorare le cose invece di migliorarle. Il Napoli nonostante le assenze ha avuto un atteggiamento feroce, ha giocato benissimo. Per me Neres e Hojlund i migliori, più di McTominay. La difesa è stata impenetrabile, anche se la Juventus ha fatto poco. I cambi di Spalletti sono cervellotici e da allenatore sul viale del tramonto. Ora bisogna dire che gli acquisti del Napoli sono stati ottimi e andavano inseriti prima, Neres compreso che nuovo acquisto non è. Gli innesti rendono il Napoli la squadra da battere. Per me la rosa è superiore anche a quella dell’Inter”. 

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Conte-Mourinho, un prima visione in Champions. I titoli vinti dai due allenatori

News

Mercato – Per Lucca potrebbe essere addio al Napoli già a gennaio, la…

News

Hojlund-Osimhen, i numeri di confronto fra i due bomber

News

Lukaku, le previsioni per il suo ritorno in campo

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.