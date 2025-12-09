Nicolato: “Benfica non al massimo, Mourinho è molto nervoso”

“Benfica-Napoli sarà un bellissimo duello tra Mourinho e Conte mi torna alla mente quel Chelsea-Manchester di Premier qualche anno fa. Si sfideranno due grandi allenatori di grande personalità. Mourinho negli ultimi anni non è quello brillante dell’Inter o del Real Madrid. Probabilmente non ha saputo rinnovarsi e non ha gestito al meglio le scelte. Dal Tottenham in avanti, credo abbia sbagliato le destinazioni. Conte è un grande allenatore che lavora molto bene quando gioca una volta a settimana, lavora su schemi ben definiti, è molto meticoloso e questo cercare dettagli tattici richiede molto tempo e le tre partite settimana non le puoi preparare in quel modo. Il Napoli se la gioca, il Benfica non è al massimo e Mourinho è molto nervoso. Conte è tornato alla difesa a 3, il suo marchio di fabbrica.