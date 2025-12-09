NewsCalcioRassegna Stampa

Neres, prima volta al Da Luz da quando è a Napoli: due trofei a Lisbona

By Giuseppe Sacco
0

David Neres da San Paolo, Brasile, è l’uomo che unisce: Napoli e Lisbona, il Napoli e il Benfica.

Factory della Comunicazione

Il grande ex della notte al Da Luz è lui: domani in Champions sarà la terza volta da avversario, la prima da quando è andato via. Periodo intenso, simbolico: dal 2022 al 2024, conquistando una Liga Portugal e la Supercoppa nel 2023. Arriva e vince, è successo anche al Maradona: scudetto al primo colpo. Ma identico è anche lo stato di necessità di entrambe le squadre: devono vincere in ottica playoff.

Di certo il Napoli guarda al futuro con un pizzico di ottimismo in più considerando i 7 punti in classifica, ma sarà molto dura affrontare un Benfica a -4, lontano dagli spareggi, assetato di punti e spinto dall’onda calda del suo stadio da quasi 70mila spettatori.

Neres lo sa. E dovrà dribblare anche le emozioni.

 

Font: CdS

Potrebbe piacerti anche
News

CdS Campania – “CONTE-MOU DA URLO”.. Speciali contro, prima…

News

Hojlund interrompe il lungo digiuno: “Ma non faccio solo gol…”

Calcio

“RASSEGNA STAMPA” – Prime pagine sportive del 9 dicembre

News

Caressa: ”Neres decisivo da un mese”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.