Neres, prima volta al Da Luz da quando è a Napoli: due trofei a Lisbona

David Neres da San Paolo, Brasile, è l’uomo che unisce: Napoli e Lisbona, il Napoli e il Benfica.

Il grande ex della notte al Da Luz è lui: domani in Champions sarà la terza volta da avversario, la prima da quando è andato via. Periodo intenso, simbolico: dal 2022 al 2024, conquistando una Liga Portugal e la Supercoppa nel 2023. Arriva e vince, è successo anche al Maradona: scudetto al primo colpo. Ma identico è anche lo stato di necessità di entrambe le squadre: devono vincere in ottica playoff.

Di certo il Napoli guarda al futuro con un pizzico di ottimismo in più considerando i 7 punti in classifica, ma sarà molto dura affrontare un Benfica a -4, lontano dagli spareggi, assetato di punti e spinto dall’onda calda del suo stadio da quasi 70mila spettatori.

Neres lo sa. E dovrà dribblare anche le emozioni.

Font: CdS