Napoli, oggi come 38 anni fa: imbattuti

Ventuno curve senza un solo errore. Dal Verona al Cagliari, dal Cagliari alla Juventus. Il 2025 del Napoli è stato un anno fantastico, che ha portato in dote notti indimenticabili e un ruolino di marcia fantastico. 21 risultati utili di fila, con 16 vittorie comprese. Vittorie che hanno portato a uno scudetto. Il quarto della storia del club. E che hanno rilanciato il club dopo una stagione precedente da dimenticare. Non accade spesso, anzi in realtà accade raramente: agli azzurri era successo l’ultima volta solo 38 anni fa: anche in quel caso l’annata – il 1987 – aveva portato con sé uno scudetto dolcissimo, il primo di sempre a Napoli, e aveva spinto una squadra imbattibile verso lidi inaspettati. Verso altri orizzonti. Una eredità che, come scrive Il Mattino, non fu conservata troppo, che oggi invece andrà tramandata al 2026 che sta per arrivare.