NewsCalcioIn Evidenza

Napoli, oggi come 38 anni fa: imbattuti

By Simona Marra
0

Factory della Comunicazione

Ventuno curve senza un solo errore. Dal Verona al Cagliari, dal Cagliari alla Juventus. Il 2025 del Napoli è stato un anno fantastico, che ha portato in dote notti indimenticabili e un ruolino di marcia fantastico. 21 risultati utili di fila, con 16 vittorie comprese. Vittorie che hanno portato a uno scudetto. Il quarto della storia del club. E che hanno rilanciato il club dopo una stagione precedente da dimenticare. Non accade spesso, anzi in realtà accade raramente: agli azzurri era successo l’ultima volta solo 38 anni fa: anche in quel caso l’annata – il 1987 – aveva portato con sé uno scudetto dolcissimo, il primo di sempre a Napoli, e aveva spinto una squadra imbattibile verso lidi inaspettati. Verso altri orizzonti. Una eredità che, come scrive Il Mattino, non fu conservata troppo, che oggi invece andrà tramandata al 2026 che sta per arrivare.

Questa è la squadra di McTominay Hojlund, quella fu la squadra di Maradona Careca. Capace di giocare anche più partite di oggi (23 in quel caso) e vincerne ben 19 davanti al pubblico del Maradona. Storie di altri tempi, di un altro calcio, di altri campioni anche. Ma c’è qualcosa di simile che si può spostare 38 anni più tardi: sin dal primo giorno Conte ha chiesto ai napoletani di stare accanto alla squadra anche e soprattutto nei momenti più delicati. Ed è proprio il legame squadra-città che ha fatto la differenza in più occasioni. Il pienone del Maradona – prima San Paolo – è stato uno degli elementi in comune tra le due esperienze da record di imbattibilità interna.

 

Potrebbe piacerti anche
News

Di Gennaro: “Scudetto? Inter e Napoli non possono più sbagliare. Il Milan se la…

News

LIVE (ore 20:00) – Verso Benfica/Napoli, Neres in conferenza

News

Napoli, la nuova vita di Neres e il duello con il suo passato

Senza categoria

LIVE (ore 20:00) – Verso Benfica/Napoli, Mister Conte in conferenza

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.