Napoli, oggi come 38 anni fa: gli spalti fanno la differenza

Che sia il Napoli del 1987 o quello del 2025, che sia il Napoli di McTominay e Hojlund o quello di Maradona e Careca, i napoletani sugli spalti sono stato l’elemento in più per poter fare la differenza.

E, in occasione di quest’anno, anche per potersi rialzare dopo momenti complicati come quello della sconfitta a Bologna prima dell’ultima sosta. 19 dei 31 punti in classifica i oggi la squadra di Conte se li è presi ancora una volta al Maradona : se gli azzurri sono ancora in testa alla classifica, insomma, lo devono soprattutto al rendimento avuto tra le mura casalinghe, dove ogni vittoria importante diventa una festa, da celebrare ovviamente, una pagina di storia da lasciare a chi verrà.