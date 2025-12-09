Napoli, la nuova vita di Neres e il duello con il suo passato

A Napoli Neres è arrivato come alternativa a Politano e si è ritrovato a raccogliere l’eredità di Kvaratskhelia, passato al Psg a metà stagione. Ma si è adattato con naturalezza: il numero 7, già indossato all’Ajax e al Benfica, sembra cucito su di lui. Da quando il Napoli ha cambiato modulo, l’impatto è stato immediato: 3 assist e un gol nelle prime uscite e un’intesa istantanea con Noa Lang, una coppia ribattezzata “Mimì e Cocò” per la leggerezza con cui muove l’attacco azzurro.

Con 41 presenze in Champions, Neres è uno dei veterani della squadra di Conte, destinato a superare anche Lukaku nelle presenze europee già nella gara di domani allo stadio Da Luz. Un incrocio speciale: la città che lo aveva rialzato ora diventa il teatro in cui può confermare la sua maturazione definitiva. Conte lo sta trasformando, chiedendogli più corsa, più pressione, più responsabilità. Lui risponde con sorrisi, esultanze sempre diverse e un carattere semplice, fatto di poker con gli amici e un legame crescente con la squadra.

Domani, davanti al Benfica, Neres sfiderà il proprio passato: gli stessi tifosi che lo applaudirono, poi lo rimpiangevano e ora lo vedranno tornare. Da avversario. Ma anche da protagonista di un nuovo capitolo, tutto azzurro.

Fonte: Il Mattino