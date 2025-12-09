Napoli, Conte tentato dal turnover: potrebbe rivedersi Spinazzola dall’inizio!

Servirà altro alla squadra di Conte (l’ultima sua vittoria Champions nel 2022 con il Tottenham a Masiglia) per poter guardare con rinnovato entusiasmo anche alla Champions. Servirà un colpo esterno, punti che possono essere pesantissimi a 778 giorni dall’ultima volta. Anche nonostante le difficoltà di una squadra che deve guardarsi dentro più che fuori. Dove le alternative scarseggiano. Ieri solo scarico per gli azzurri che hanno giocato contro la Juventus, dal fischio finale di domenica Conte già pensa a qualche alternanza per il Portogallo. L’allenatore, si legge sul quotidiano Il Mattino, è stato a pranzo a Marechiaro, ieri, mentre a cena ha incontrato De Laurentiis insieme con il capitano Di Lorenzo: tutti a Palazzo Petrucci per il party natalizio con i partner del club azzurro. Nelle idee di Antonio c’è Spinazzola che si candida a un posto da protagonista contro la squadra di Mourinho.



Lukaku spera di tornare già prima del Milan in Supercoppa, quando invece ci sarà Lobotka. Gutierrez vuole essere a disposizione a Udine. Per il resto, però, si potrebbe rivedere la squadra vista già domenica in campo al Maradona contro i bianconeri, con Elmas di nuovo in cabina di regia viste le indisponibilità numerose in mediana. Una squadra che non è la migliore possibile sulla carta, vista la lista dell’infermeria, ma che ha saputo fare di necessità virtù, rispondere ai dubbi di Conte e prendersi le giuste responsabilità. «Altrimenti non avremmo potuto vincere cinque partite di fila con questi avversari» ha ripetuto Conte domenica. Oggi il ruolino di marcia va ampliato, però, perché anche l’Europa chiama un Napoli protagonista.

Factory della Comunicazione