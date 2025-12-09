CalcioAltriChampions League

Napoli, aggiornamento Ranking UEFA!

By Daniele Garofalo
Dopo le ultime apparizioni il Napoli scala le classifiche. La UEFA ha da poco pubblicato aggiornamenti nel ranking  per i partenopei. Il Napoli occupa adesso il 29esimo posto nella speciale classifica europea. Sebbene risulti essere ancora dietro a molte altre italiane, gli ultimi risultati positivi della formazione di Conte lasciano ben sperare per continuare a scalare la classifica. In vista della prossima partita a Lisbona contro il Benefica di Mourinho, gli azzurri sperano di allungare la striscia positiva di risultati. I numeri sorridono al Napoli, nelle 4 partite disputate contro i portoghesi risultano 3 vittorie e 1 sola sconfitta.

Di seguito le posizioni della altre italiane presenti nel Ranking UEFA:

3° Inter, 13° Roma, 16° Atalanta, 24 °Fiorentina, 25° Milan, 26° Juventus 

