Muorinho e McTominay, una storia che ritorna

Il Napoli ed il Benfica si sfideranno domani per la gara di Champions League, e per il tecnico portoghese sarà ritrovare un suo pupillo, Scott McTominay ai tempi dello United. Il Corriere dello Sport scrive: “L’incontro tra Conte e Mourinho strapperà titoli e flash, ma i brividi veri correranno sulla schiena di José e McTominay. Il maestro e l’allievo. Una storia intensa, di fiducia e gratitudine, benedetta dalle acque del Mersey a Manchester e trascinata dalla corrente fino al Tago. La carriera di McT è stata fortemente influenzata da Mou: credeva così tanto in Scott, all’epoca ventenne giovanotto dello United proveniente dal vivaio, che nella stagione 2017-2018 cominciò a insistere su di lui. Minuti, partite, responsabilità, il “Manager’s Player of the Year” – il premio speciale di fine stagione che il tecnico s’inventò per i suoi calciatori -, e l’esordio in Champions: proprio a Lisbona, al Da Luz, contro il Benfica. Era il 18 ottobre 2017: fuori Mkhitaryan al 92′ e dentro McTominay. La prima assoluta: domani, otto anni e due mesi dopo, si chiuderà il cerchio del destino. Mourinho è stato fondamentale per la carriera di McTominay e non solo: lo sostenne nei giorni della scelta cruciale della nazionale scozzese, della terra di suo padre pur essendo nato in Inghilterra. E anzi, raccontando del suo viaggio a Manchester per incontrare Scott prima della decisione, l’ex ct McLeish svelò alla BBC che fu proprio Mou a fargli scattare la scintilla”.

