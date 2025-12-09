NewsCalcioRassegna Stampa

Muorinho e McTominay, una storia che ritorna

By Emilia Verde
0

Il Napoli ed il Benfica si sfideranno domani per la gara di Champions League, e per il tecnico portoghese sarà ritrovare un suo pupillo, Scott McTominay ai tempi dello United. Il Corriere dello Sport scrive: “L’incontro tra Conte e Mourinho strapperà titoli e flash, ma i brividi veri correranno sulla schiena di José e McTominay. Il maestro e l’allievo. Una storia intensa, di fiducia e gratitudine, benedetta dalle acque del Mersey a Manchester e trascinata dalla corrente fino al Tago. La carriera di McT è stata fortemente influenzata da Mou: credeva così tanto in Scott, all’epoca ventenne giovanotto dello United proveniente dal vivaio, che nella stagione 2017-2018 cominciò a insistere su di lui. Minuti, partite, responsabilità, il “Manager’s Player of the Year” – il premio speciale di fine stagione che il tecnico s’inventò per i suoi calciatori -, e l’esordio in Champions: proprio a Lisbona, al Da Luz, contro il Benfica. Era il 18 ottobre 2017: fuori Mkhitaryan al 92′ e dentro McTominay. La prima assoluta: domani, otto anni e due mesi dopo, si chiuderà il cerchio del destino. Mourinho è stato fondamentale per la carriera di McTominay e non solo: lo sostenne nei giorni della scelta cruciale della nazionale scozzese, della terra di suo padre pur essendo nato in Inghilterra. E anzi, raccontando del suo viaggio a Manchester per incontrare Scott prima della decisione, l’ex ct McLeish svelò alla BBC che fu proprio Mou a fargli scattare la scintilla”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Conte e Mourinho si incontrano dopo quasi tremila giorni, i precedenti

News

⚽Storia del logo del Napoli⚽

News

Lele Oriali su Conte e Mourinho: “Parliamo di fuoriclasse della panchina”

Calcio

Fuori ora il nono episodio di OiR – Oltre il Risultato

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.