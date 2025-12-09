Mourinho sugli azzurri: “Le loro assenze fanno ridere”

«Non so se sarà un vantaggio conoscere il Napoli. Forse impiegherò meno tempo ad analizzare rispetto a un’altra squadra o a una cultura che non conosco» dice José Mourinho in conferenza. L’allenatore portoghese, come scrive Il Mattino , è pronto a ritrovare l’Italia, anche se in Champions League. «Le squadre di Conte sono complete, è impossibile trovare loro qualcosa di debole. Sono squadre molto compatte, con grande consapevolezza tattica e cultura. Conte è molto esigente sul mercato, trovando sempre il modo di creare una squadra molto forte con grandi giocatori. Lo considero uno degli allenatori più forti in termini di preparazione della squadra»

«Il fatto che li conosca bene non significa che le difficoltà siano minori o che le loro qualità siano inferiori. Sono una squadra molto forte, che ha vinto due campionati in poco tempo, che gioca in modo diverso rispetto a inizio stagione, purtroppo per noi» ha continuato il portoghese