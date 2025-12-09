Mourinho sugli azzurri: “Le loro assenze fanno ridere”
«Non so se sarà un vantaggio conoscere il Napoli. Forse impiegherò meno tempo ad analizzare rispetto a un’altra squadra o a una cultura che non conosco» dice José Mourinho in conferenza. L’allenatore portoghese, come scrive Il Mattino, è pronto a ritrovare l’Italia, anche se in Champions League. «Le squadre di Conte sono complete, è impossibile trovare loro qualcosa di debole. Sono squadre molto compatte, con grande consapevolezza tattica e cultura. Conte è molto esigente sul mercato, trovando sempre il modo di creare una squadra molto forte con grandi giocatori. Lo considero uno degli allenatori più forti in termini di preparazione della squadra»