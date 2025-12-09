NewsCalcioMercato

Mercato – Per Lucca potrebbe essere addio al Napoli già a gennaio, la situazione

By Emilia Verde
L’attaccante del Napoli, Lorenzo Lucca, non ha mai trovato molto spazio in campo da quando è in azzurro, e per lui, già da gennaio, il futuro potrebbe essere altrove. Sky Sport aggiorna in merito alle voci di mercato che lo riguardano. “L’attaccante del Napoli ha trovato sempre meno spazio nelle ultime settimane e nelle gerarchie di Conte, che in questa fase sta giocando con una sola punta, è alle spalle di Rasmus Hojlund. Con il rientro ormai imminente di Romelu Lukaku dall’infortunio, Lucca potrebbe lasciare il Napoli a gennaio, mese in cui gli azzurri andranno alla ricerca di rinforzi a centrocampo. L’attaccante di Moncalieri può essere un’idea di mercato in Italia per le due squadre che nella prossima sessione andranno a caccia di un centravanti: Milan e Roma. Per i rossoneri l’acquisto di un attaccante è legato all’uscita di Santi Gimenez. Nei giorni scorsi l’agente del messicano, Rafaela Pimenta, ha escluso il trasferimento del giocatore, ma vedremo se il Milan forzerà la sua uscita o forzerà l’arrivo di un altro attaccante da mettere a disposizione di Allegri”.

