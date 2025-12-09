Marchetti: “Mainoo piace, si può già parlare di passi avanti”

“Il terzino è un obiettivo del Napoli a gennaio, ma non so quanto ci sarà la possibilità di farlo in questa stagione. Per questo ruolo occorrerebbe operare in prestito, il che non è semplice. Piacciono Norton-Cuffy, Juanlu e i giovani italiani Palestra, che l’Atalanta non cede, e Fortini, che invece la Fiorentina potrebbe cedere. Occorre però trovare lo spazio, anche economico, per inserire nuovi innesti in rosa. Il Napoli ha detto il giornalista Sky, Luca Marchetti a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre – ragiona soprattutto sul centrocampo, ma attende perché vuole capire bene quali saranno i tempi di recupero di Anguissa. In mediana si cercherà di intervenire, ma il calciatore deve arrivare a inizio gennaio, diversamente non avrebbe senso con il recupero del camerunense. Il Napoli deve capire a breve come muoversi, perché numericamente ha bisogno di rinforzi. Se vuoi qualcuno il 2 gennaio, devi muoverti adesso. Mainoo piace, si può già parlare di passi avanti, perché il giocatore non avrebbe problemi ad accettare, ma per concludere un’operazione va chiuso l’affare col Manchester, e va altresì trovato uno spazio, economico e tecnico, per portarle il ragazzo in Campania il prima possibile. Anche per questo, si vocifera di un possibile addio di Lucca a gennaio per fare posto a nuovi ingressi. La punta può far comodo a Roma o Milan, ma c’è da capire se il Napoli sarà disposto a cederlo a una diretta concorrente. Di certo con il rientro di Lukaku l’ex Udinese diventerebbe la terza punta centrale della rosa”

