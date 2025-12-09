Lukaku, le previsioni per il suo ritorno in campo

Il Napoli aspetta il ritorno degli infortunati, uno su tutti Romelu Lukaku, ai box da agosto, infortunatosi nell’amichevole contro l’Olympiacos. Il Corriere del Mezzogiorno ipotizza così il suo rientro: “Conte dovrà gestire le condizioni di Hojlund fino al rientro di Lukaku previsto per la Supercoppa. Sta lavorando per ritrovare ritmo, recuperare dopo quattro mesi di stop la forma adatta per tornare in campo. In Arabia ci sarà, partirà con il gruppo e proverà a dare il suo contributo nella final four di Supercoppa. Giovedì 18 la semifinale contro il Milan, lunedì 22 l’eventuale finale contro la vincente di Inter-Bologna”.

