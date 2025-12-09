NewsCalcioChampions League

LIVE (ore 20:00) – Verso Benfica/Napoli, Neres in conferenza

By Simona Marra
neresAlla vigilia della sfida di Champions League di domani sera contro il Benfica di Mourinho, David Neres, ex del club lisboeta – al fianco di mister Antonio Conte – interverrà in conferenza stampa dallo Stadio da Luz di Lisbona a partire dalle ore 20:00 (ora italiana, 19:00 ora locale).

Il Napolionline vi terrà aggiornati in tempo reale su quelle che saranno le dichiarazioni del mister.

 

