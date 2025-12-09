LIVE (ore 20:00) – Verso Benfica/Napoli, Mister Conte in conferenza
Ritorna la Champions League. Dopo il successo del Maradona contro il Qarabag gli azzurri sono pronti ad affrontare il Benfica di José Mourinho. Mister Conte, in diretta dallo Stadio da Luz di Lisbona – affiancato da David Neres, ex della formazione lusitana– presenterà la sfida di domani sera.
La conferenza stampa è programmata per le ore 20:00 (ora italiana, 19:00 ora locale)
Il Napolionline vi terrà aggiornati in tempo reale su quelle che saranno le dichiarazioni del mister.
A cura di Simona Marra
©️ Riproduzione vietata senza citazione fonte