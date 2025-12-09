L’amicizia tra Mourinho e Maradona: un legame che va oltre il calcio

Quando si parla di Mourinho e Maradona non si evoca soltanto calcio, ma un rapporto umano raro. Mou ricordava spesso come Diego fosse l’unico a telefonargli dopo le sconfitte, mai dopo le vittorie: «Sapeva quando avevo bisogno di sentirlo», ha raccontato.

Factory della Comunicazione

Maradona lo stimava al punto da definirlo “il migliore”, soprattutto nella capacità di motivare i suoi giocatori.

I due si erano incontrati diverse volte, dalla Pinetina di Moratti a Valdebebas fino a un evento in Svizzera, sempre con la stessa complicità. Nel 2021 Mourinho rese omaggio all’amico scomparso recandosi al murale dei Quartieri Spagnoli: una breve preghiera, l’abbraccio dei tifosi e l’incontro con Diego Jr. Un gesto semplice che certifica un legame autentico, mai esibito eppure profondissimo.

Fonte: Il Mattino