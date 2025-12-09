NewsCalcioNapoli

L’amicizia tra Mourinho e Maradona: un legame che va oltre il calcio

I due erano molto legati

By Guido Russo
0

Quando si parla di Mourinho e Maradona non si evoca soltanto calcio, ma un rapporto umano raro. Mou ricordava spesso come Diego fosse l’unico a telefonargli dopo le sconfitte, mai dopo le vittorie: «Sapeva quando avevo bisogno di sentirlo», ha raccontato.

Factory della Comunicazione

Maradona lo stimava al punto da definirlo “il migliore”, soprattutto nella capacità di motivare i suoi giocatori.
I due si erano incontrati diverse volte, dalla Pinetina di Moratti a Valdebebas fino a un evento in Svizzera, sempre con la stessa complicità. Nel 2021 Mourinho rese omaggio all’amico scomparso recandosi al murale dei Quartieri Spagnoli: una breve preghiera, l’abbraccio dei tifosi e l’incontro con Diego Jr. Un gesto semplice che certifica un legame autentico, mai esibito eppure profondissimo.

Fonte: Il Mattino

Potrebbe piacerti anche
News

Agostinelli pazzo di McTominay: “È straordinario. Il miglior acquisto del…

Interviste

“Napoli, le difficoltà hanno restituito nuova linfa. L’unico dubbio sarà…

News

Galvanizzato dalla doppietta alla Juve, Hojlund cerca conferme anche in Champions!

News

Napoli, a Lisbona per ritrovare il successo esterno europeo dopo due anni. Che…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.