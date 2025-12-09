Adnkronos News

Inter-Liverpool oggi in Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederla

By Adnkronos
0

(Adnkronos) –
L’Inter torna in campo in Champions League oggi, 9 dicembre 2025, per il match – in diretta tv e streaming alle 21 – contro il Liverpool. I nerazzurri, reduci dal netto successo in campionato contro il Como ricevono i reds nella sfida della sesta giornata. Nella classifica di Champions, l’Inter ha 12 punti, il Liverpool è a quota 9. 

Factory della Comunicazione

I campioni d’Inghilterra vivono un momento molto complicato: in Premier League annaspano a metà classifica, a -10 dall’Arsenal capolista, e ora devono fare anche i conti con il caso Salah. L’attaccante egiziano dopo il pareggio per 3-3 a Leeds si è lamentato pubblicamente per il trattamento che gli riserva il tecnico Slot. Risultato: Salah non convocato per Milano. 

 

“Ci aspetta una partita delicata contro una squadra competitiva negli ultimi anni, soprattutto a centrocampo”, dice l’allenatore nerazzurro Cristian Chivu. “Il Liverpool è uno dei club più blasonati e titolati a livello mondiale: le difficoltà possono creare solo illusioni. Hanno una rosa forte e competitiva, in grado di metterci in difficoltà, quindi dobbiamo essere pronti”. 

“Abbiamo una squadra molto compatta da quando sono qui. I giocatori mostrano ogni giorno quanto ci tengano e quanto vogliano essere competitivi. A me interessa questo impegno quotidiano”, aggiunge riferendosi al clima sereno che si respira nello spogliatoio. “L0atmosfera positiva nasce dal lavoro, dai risultati e dall’impegno dei giocatori. Siamo ancora a dicembre, il campionato è lungo e dobbiamo migliorare. Mancano ancora molti mesi in cui alzare il nostro livello. I giocatori sono consapevoli di questo, ma stiamo andando nella direzione giusta”. 

 

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Chivu. 

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Gomez, Konaté, van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Szoboszlai, Wirtz, Ngumoha; Ekitike. All. Slot. 

La partita tra Inter e Liverpool è visibile in diretta tv esclusiva per abbonati su Sky (canali Sky Sport 1 e 252, Sky Sport 4K), ma anche in streaming su Sky Go e Now. 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Atalanta-Chelsea oggi in Champions League: orario, probabili formazioni e dove…

Adnkronos News

Sciopero Atac oggi a Roma, stop bus e metro: gli orari

Adnkronos News

Russia, Putin concede cittadinanza a due italiani

Adnkronos News

Torino-Milan 2-3, Allegri vince in rimonta grazie a Pulisic e torna in vetta

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.