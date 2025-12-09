Adnkronos News

Inter-Liverpool, Calhanoglu esce dopo 10 minuti: cos’è successo

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Guai per l’Inter nel big match di Champions contro il Liverpool di oggi, martedì 9 dicembre. I nerazzurri hanno subito dovuto effettuare il primo cambio per un problema fisico di Calhanoglu: per il centrocampista turco, costretto a uscire dal campo dopo 11 minuti, dovrebbe trattarsi di un problema muscolare. Nelle prossime ore si sottoporrà agli esami di rito per capire l’entità dell’infortunio. Dentro, al suo posto, Piotr Zielinski. 

Factory della Comunicazione

Intorno alla mezz’ora, il secondo cambio per Chivu. Fuori Acerbi, anche per lui un problema fisico, e dentro Bisseck. 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

SuperEnalotto, numeri e combinazione vincente 9 dicembre 2025

Adnkronos News

Ucraina, il sondaggio e le elezioni: per Zelensky solo 20% di voti

Adnkronos News

Champions, oggi Inter-Liverpool e Atalanta-Chelsea – Le partite in diretta

Adnkronos News

Il cervello cresce e invecchia, i 4 compleanni importanti per la mente: lo studio

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.