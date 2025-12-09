“Il Napoli guarda gli avversari negli occhi, cerca di ferire”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Jose Luis Vidigal, ex calciatore portoghese del Napoli. Queste le sue dichiarazioni:

“Domani vedrò Benfica-Napoli, andrò allo stadio per questa partita che penso avrà tutte le possibilità il Napoli di vincere. Ha qualche problema Mourinho, nonostante la sua capacità di trovare gli equilibri giusti per affrontare una squadra forte come il Napoli. Non ha tanti attaccanti il Benfica, sarà quindi attento a difendere bene, cercando poi gli spazi che lascerà in attacco il Napoli. Otamendi non gode di un buon momento, è il difensore che commette più errori in difesa quindi non è un buon momento per il Benfica. Il Napoli è forte, guarda gli avversari negli occhi, cerca di ferire.

Ricordo perfettamente gli 80mila del San Paolo che ci spingevano dal primo all’ultimo minuto, la gente là fa la differenza. Quel problema al ginocchio mi mise da parte, è stato un momento brutto, avevo voglia di aiutare il Napoli, ma non ci sono riuscito a causa dell’infortunio, era impossibile.

Ci sono tanti giovani portoghesi bravi, capisco i dubbi, ma cercarli e prendere prima che arrivino in prima squadra ci vuole coraggio, ma poi diventa difficile prenderli. Giovanni Kean lo ha preso il Chelsea, oppure Gonzalo Inacio e lo segnalai 4 anni fa. Ma pure Joao Simoes dello Sporting.