Hojlund-Osimhen, i numeri di confronto fra i due bomber

By Emilia Verde
L’attaccante del Napoli, Rasmus Hojlund, con la sua doppietta alla Juve, ha decretato la vittoria degli azzurri, e rispetto all’ex Osimhen i numeri tendono a pendere in suo favore. Il Corriere del Mezzogiorno scrive: “Rasmus ha deciso la sfida contro la Juventus con due gol da centravanti puro. Osimhen a Napoli ha fatto un percorso, ha attraversato margini di miglioramento fino a diventare il bomber del 3° scudetto. Nelle prime 15 gare al Napoli Hojlund vanta numeri di maggiore spessore rispetto ad Osimhen. È più centrale nel progetto: Victor si faceva strada alle spalle di Mertens, Rasmus ha conquistato il Napoli orfano di Lukaku”.

