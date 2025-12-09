Grazie a Neres e Lang la squadra si è ritrovata! Che Napoli ritroverà Lukaku?

Da qualche settimana, poi, con il nuovo assetto tattico disegnato da Conte, si è ritrovato accanto due compagni di reparto che volano insieme a lui. La “connessione” con David Neres è ormai chiara: i due hanno costruito gli ultimi tre gol del Napoli tra Roma e Juventus. Ma anche Lang sta dando una mano importante alla squadra, spostando il baricentro da un lato all’altro quando serve. Cosa cambierà in futuro?

Factory della Comunicazione

Il vero punto di domanda, si legge sul quotidiano Il Mattino, lo porterà il rientro di Lukaku – Big Rom è atteso per la Supercoppa di fine mese, è lì che Conte conta di avere quantomeno a disposizione – con il peso del belga e la freschezza mentale di Rasmus che possono coesistere. Privarsi del tridente, in questo momento, sembra una ipotesi assurda, ma del domani non v’è certezza. E i tifosi pensano: perché non vederli insieme? Lukaku a fare il lavoro che oggi fa Hojlund e Hojlund libero d’agire insieme con Romelu. Una coppia di qualità, centimetri, esperienza e progressione, caratteristiche e qualità che a Conte fanno gola. L’altra certezza è che nessuno intaccherà la presenza di Hojlund in questo momento: Rasmus è l’ago della bilancia degli azzurri in questa stagione.





