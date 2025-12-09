CalcioNewsRadio e Tv

Fuori ora il nono episodio di OiR – Oltre il Risultato

Correte ad ascoltarlo!

By Guido Russo
0

È online il nono episodio di Oltre il Risultato, un podcast a cura di Guido Russo.
È disponibile su Spotify, Apple Podcast e Amazon Music oggi, 9 Dicembre 2025 a partire dalle ore 9.

Factory della Comunicazione

Di cosa parliamo:

  • La sconfitta che non fa male del Como a San Siro;
  • Il nuovo Noa Lang.

Si potrà ascoltare tramite app oppure cliccando su uno dei seguenti link:

Spotify: https://open.spotify.com/show/1ZN631gT24kSDpsGtM1Wql?si=0C9-a4rbSzWCjE7KTR1dQA

Apple Podcast:

Oltre il Risultato

Amazon Music:

https://music.amazon.it/podcasts/dbc56d71-6aef-44bf-bd7c-06aa4868010d/oltre-il-risultato?ref=dm_sh_fZkBpoV802JyZsK7AF0FJYPdc

Inoltre, l’episodio potrà essere ascoltato su Radio IBR Scampia oggi Martedì 9 Dicembre alle 13:00 e alle 20:00.

Non perdetelo!

