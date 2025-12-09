Adnkronos News

Frontale tra auto e bus con a bordo studenti, incidente a Maniago (Pordenone): un morto

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Un uomo è morto oggi a Maniago (Pordenone) nello scontro frontale tra la sua auto e un autobus interurbano della Atap con a bordo una quindicina di studenti.  

Factory della Comunicazione

L’incidente è accaduto lungo la strada regionale 464 di Spilimbergo che è stata chiusa per permettere i soccorsi. I vigili del fuoco hanno impiegato due ore per liberare il conducente del bus rimasto incastrato tra le lamiere trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Udine.  

Cinque invece gli studenti rimasti leggermente feriti portati all’ospedale di Pordenone. A causare l’incidente sarebbe stato il sorpasso azzardato del conducente dell’auto, forse abbagliato dal sole, a un trattore che viaggiava nella sua stessa direzione.  

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Call center e teleselling ingannevole, sanzioni per 500mila euro a sei società

Adnkronos News

Ragazzino di 12 anni investito da ambulanza a Genova, è grave

Adnkronos News

Warner Bros, Paramount Skydance rilancia con offerta da 108,4 miliardi di dollari

Adnkronos News

Google, Ue avvia indagine antitrust sull’uso dei dati per l’intelligenza…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.